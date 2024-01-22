Stres kalp sağlığıyla doğrudan ilişkili: Mutlu evlilik ise kalp sağlığına iyi geliyor

Yayınlanma: 22.01.2024 - 13:30

Güncelleme: 22.01.2024 - 13:31

Genç yaşlardan itibaren sigara kullanmak, düzensiz ve sağlıksız beslenmek, hareketsizlik gibi birçok faktör kalp sağlığını kötü etkileyebiliyor. Ayrıca bu fiziki faktörlerin yanı sıra psikolojik durumumuz da kalp sağlığı için oldukça önemliyken tüm bunlara yeni bir etken daha eklendi, evlilik!

Yale Üniversitesi'nden bilim insanları kalp sağlığı konusunda evliliğin etkilerini inceleyerek yeni bir bakış açısı paylaştı.

Araştırmaya göre mutlu bir evlilik kalp sağlığını iyi yönde etkiliyor. B una ek olarak mutlu evlilikleri olan hastalar kalp krizi sonrasında kendilerini daha hızlı toparlıyorlar. Bilim insanları uyumlu ilişkileri olan genç hastalarda göğüs ağrılarının ve tekrar hastaneye yatma oranlarının azaldığını tespit etti. Buna karşın geçimsiz ilişkileri olanların iyileşme süreçlerinin daha zor geçtiği kaydedildi.

Kalp rahatsızlıklarının tedavisinde evliliğin rolü ilk kez bu araştırmayla gündeme geldi. Her ne kadar kalp rahatsızlıklarının tedavisinde psikolojik ve sosyal faktörlerin etkileri önceden incelenmiş olsa da araştırmacılar bu yeni bulguların, kalp sağlığı uzmanlarının hastaların kişisel hayatlarını ve akıl sağlıklarını da dikkate alan bütüncül bir yaklaşımı benimsemelerini sağlayabileceğini düşünüyor.

ARAŞTIRMA İÇİN 1593 HASTANIN İLİŞKİLERİ İNCELENDİ