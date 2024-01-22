Stres kalp sağlığıyla doğrudan ilişkili: Mutlu evlilik ise kalp sağlığına iyi geliyor
Stres hayatımızın her alanında şöyle ya da böyle maruz kaldığımız bir durum fakat yapılan bir araştırma, evlilik stresinin kalp sağlığı ile doğrudan ilişkili olduğunu ortaya çıkardı.
Genç yaşlardan itibaren sigara kullanmak, düzensiz ve sağlıksız beslenmek, hareketsizlik gibi birçok faktör kalp sağlığını kötü etkileyebiliyor. Ayrıca bu fiziki faktörlerin yanı sıra psikolojik durumumuz da kalp sağlığı için oldukça önemliyken tüm bunlara yeni bir etken daha eklendi, evlilik!
Yale Üniversitesi'nden bilim insanları kalp sağlığı konusunda evliliğin etkilerini inceleyerek yeni bir bakış açısı paylaştı.
Araştırmaya göre mutlu bir evlilik kalp sağlığını iyi yönde etkiliyor. B una ek olarak mutlu evlilikleri olan hastalar kalp krizi sonrasında kendilerini daha hızlı toparlıyorlar. Bilim insanları uyumlu ilişkileri olan genç hastalarda göğüs ağrılarının ve tekrar hastaneye yatma oranlarının azaldığını tespit etti. Buna karşın geçimsiz ilişkileri olanların iyileşme süreçlerinin daha zor geçtiği kaydedildi.
ARAŞTIRMA İÇİN 1593 HASTANIN İLİŞKİLERİ İNCELENDİ
STRESLİ EVLİLİK HASTALARI KÖTÜ ETKİLİYOR
Bilim insanları katılımcıların evlilik içinde yaşadıkları stresin erkekten kadına da farklılık gösterdiğini keşfetti. Buna göre 10 kadından 4'ü şiddetli stresten muztaripken 10 erkekten sadece 3'ünün evliliklerinde şiddetli stres yaşadıkları sonucuna ulaşıldı.
New York Üniversitesi Grossman Tıp Fakültesi'nden Dr. Nieca Goldberg bu durumu şöyle yorumluyor; 'Bu çalışma kalp hastaları adına ruhsal sağlığın öneminin altını çizdiği gibi evliliklerde kadının üstündeki yükün büyüklüğü konusunu bir kez daha vurgulamış oldu.'
SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİLGİLENDİRİLMELİ
Dr. Zhu, sağlık çalışanlarını, kalp hastalarının iyileşme süreçlerine etki eden kişisel durumları göz önünde bulundurmaları gerektiği konusunda uyarıyor ve uzmanların hastalarını stres yönetimi konusunda yönlendirmeleri ve stresin nasıl azaltılacağı hakkında bilgilendirme yapmaları gerektiğini belirtiyor.
Dr. Zhu'ya göre yaptıkları araştırma, stresli evliliklerin genç yetişkinlerin kalp krizi sonrasında iyileşme süreçlerinin uzamasına neden olduğunu destekliyor. Buna ek olarak Zhu, parasal sıkıntılar ve iş stresi gibi başka faktörlerin de iyileşme sürecini etkilediğini düşünüyor fakat bunların tespiti için daha detaylı incelemeler yapılması gerektiğinin de altını çiziyor.
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