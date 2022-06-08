08 Haziran 2022 Çarşamba, 15:19

Birleşmiş Milletler (BM) 2021 Gıda İsrafı Endeksi Raporu, Türkiye’de her yıl 7,7 milyon tondan fazla gıdanın israf edildiğini gösteriyor. Rapora göre, Türkiye'de her yıl kişi başına 93 kilogram yiyecek çöpe gidiyor.

Sosyal medya platformlarında yayınlanan yemek videolarında malzemelerin israf edilmesine neden olan yanıltıcı unsurlara yer verildiğini belirten Mutfak İşleri Müdürü İçerik Üreticisi Ülkühan Gemi, “Yemek videolarının hazırlık aşamasında reçetelerin pek çok kez denenmesi ve en iyi sonucu aldıktan sonra çekim aşamasına geçilmesi gerekiyor. Ancak bu süreç çok uzun sürdüğü için reçeteler çoğunlukla denenmeden aktarılıyor. Bu da Türkiye’nin israf karnesine eksi olarak yansıyor” dedi.

DÜNYADA DURUM FARKLI DEĞİL

Gıda israfı, dünyada da gün geçtikçe etkisini artırmaya devam ediyor. Yapılan araştırmalara göre dünya genelinde her yıl 1,3 milyar ton gıdan çöpe giderken, dünyada her gün yaklaşık 25 bin kişi de açlığa bağlı olarak hayatını kaybediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yapılan açıklamalara göre her yıl üretilen tüm gıdaların yaklaşık üçte biri boşa gidiyor.

Her yıl üretilen 4 milyar tonluk gıdanın sadece 2,7 milyar tonu tüketilirken 1,3 milyar ton ağırlığına denk gelen israf edilen gıdaların yıllık değeri ise 1 trilyon dolar olarak belirlendi. Küresel ölçekte israf edilen yiyeceklerin sadece dörtte birlik oranının kurtarılmasıyla dahi dünyadaki 840 milyon aç insanın karnı doyurulabileceği tespit edildi.