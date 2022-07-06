Türkiye'de ortalama yaşam süresi belli oldu

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:56

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Dünya Nüfus Günü Bülteni'ni yayımladı. Birleşmiş Milletler (BM) nüfus tahminlerine göre, 2021 yılı için dünya nüfusunun 7 milyar 874 milyon 965 bin 732 kişi olduğu tahmin edildi.

En fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 444 milyon 216 bin 102 kişi ile Çin oldu. Çin'i 1 milyar 393 milyon 409 bin 33 kişi ile Hindistan, 332 milyon 915 bin 74 kişi ile ABD izledi. 3 ülke dünya toplam nüfusunun yüzde 40,3'ünü oluşturdu. Türkiye, 84 milyon 680 bin 273 kişi nüfusu ile 195 ülke arasında 18'inci sırada yer alırken dünya toplam nüfusunun yüzde 1,1'ini oluşturdu.

ÇOCUK NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE NİJER

Ülkelerin toplam nüfusları içindeki 0- 17 yaş grubu çocuk nüfus oranları incelendiğinde; 2021 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ülke, yüzde 56,4 ile Nijer oldu. Bu ülkeyi yüzde 53,8 ile Mali ve yüzde 53,2 ile Çad izledi. Oranın en düşük olduğu ülke, yüzde 14,9 ile Singapur olurken yüzde 15 ile Japonya ve Güney Kore, yüzde 15,7 ile İtalya izledi. Çocuk nüfus oranı dünya ortalaması, 2021 yılında yüzde 30 oldu. Türkiye'deki çocuk nüfus oranının yüzde 26,9 ile dünya çocuk nüfus ortalamasının altında kaldığı görüldü.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin 2021 yılındaki çocuk nüfus oranları sırasıyla yüzde 24,5 ile İrlanda, yüzde 21,1 ile Fransa ve yüzde 21 ile İsveç oldu. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla yüzde 15,7 ile İtalya, yüzde 15,9 ile Portekiz ve yüzde 16,5 ile Yunanistan oldu. Türkiye'nin çocuk nüfus oranının yüzde 26,9 ile AB üye ülkelerinin çocuk nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. Genç nüfus oranı dünya ortalaması, 2021 yılında yüzde 15,4 oldu. Türkiye'nin genç nüfus oranın yüzde 15,3 ile dünya ortalamasının hemen altında olduğu görüldü. Türkiye'nin genç nüfus oranının AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

YAŞLI NÜFUS ORANI EN YÜKSEK ÜLKE JAPONYA

2021 yılında en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip olan ülke, yüzde 28,7 ile Japonya oldu. Bu ülkeyi yüzde 23,6 ile İtalya ve yüzde 23,1 ile Portekiz izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu ülke, yüzde 1,4 ile Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Bu ülkeyi yüzde 1,9 ile Katar ve yüzde 2 ile Uganda izledi. Yaşlı nüfus oranı dünya ortalaması, 2021 yılında yüzde 9,6 oldu. Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının yüzde 9,7 ile dünya yaşlı nüfus ortalamasının hemen üzerinde olduğu görüldü. Toplam doğurganlık hızı dünya ortalaması, 2021 yılında 2,42 çocuk oldu. Türkiye'nin toplam doğurganlık hızının 1,70 çocuk ile dünya ortalamasının altında kaldığı görüldü.

ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ 73,2 YIL

2020- 2025 dönemi için doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya genelinde 73,2 yıl; erkekler için 70,8 yıl ve kadınlar için 75,6 yıl olduğu görüldü. Türkiye'nin erkekler için 75,6 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya ortalamasından yüksek olduğu görüldü. Türkiye'de kadınlar için 81,2 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin de dünya ortalamasından yüksek olduğu görüldü.