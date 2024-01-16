Türkiye’de sadece Elazığ’da var: ‘Guinness’ hazırlığında

Yayınlanma: 16.01.2024 - 09:57

Güncelleme: 16.01.2024 - 09:57

Elazığ Turizm, Kültür ve Tanıtma Derneği Başkanı Ahmet Bulut tarafından 2 yıl önce hayata geçirilmesi planlanan Kahve Fincanı Müzesi 29 Ekim 2023 tarihinde Cumhuriyet’in 100. yılında kapılarını açtı.

Tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan Türkiye’nin tek ‘Kahve Fincanı’ Müzesi, haftanın 6 günü yurttaşların vazgeçilmez duraklarından birisi oldu. Müzede, 1737’de İngiltere’den Osmanlı’ya gönderilen fincan ve Harput kazılarında bulunan 12 hayvanlı Türk takvimli fincan, ünlü fotoğrafçı Ara Güler’e ait kahve fincanlarının yanı sıra 17 Kasım 1937’de Elazığ’ı ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk’ün kahve içtiği fincan da sergileniyor.

Hedeflerinin Guinness Rekorlar Kitabına girmek olduğunu belirten müze kurucusu Ahmet Bulut, müzeyi açmadan 2023 fincan hedeflediklerini fakat şu anda müzede 5 binin üzerinde fincan olduğunu söyledi.

“FİNCAN AKIŞI DEVAM EDİYOR”

Elazığ Turizm Kültür ve Tanıtma Derneği ile ’Kahve Fincanı’ Müzesini kurmayı hedeflediklerini belirten ETÜDER Başkanı Ahmet Bulut, ’’Yaklaşık 2 yıl boyunca üzerinde durarak tartıştık ve sonunda yapmaya karar verdik. Yaptığımız Kahve fincanı müzesini de anlamlı bir güne getirerek cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılına ithafen 29 Ekimde açmayı planladık ve açtık. Şu an Elazığ’a bir müze kazandırmış bulunmaktayız. Dünyada ve Türkiye’de emsali olmayan bir müzeden bahsediyoruz. Bu müzeye başlarken 2 bin 23 fincan hedeflemiştik ancak şuan da 5 binin üzerinde fincanımız var. Sadece Elazığ halkı değil dışarıdan da kargo ile fincanlarını ulaştırmaya çalışıyorlar. Bu müze aynı zamanda bir hatır müzesi. Gelerek veya kargo ile fincanlarını gönderen vatandaşlarımızın fincanlarına isimlerini yazıyoruz. Dolaplarımızı kurduk ışıklandırmalarını yaptık artık bir müzeye sahibiz. Bundan sonra ne olur bilemiyoruz çünkü fincan akışı devam ediyor. Ne zamana kadar fincanlar gelir bilmiyorum ama hedefimiz rekorlar kitabına girmek. Zaten tekiz bu alanda. Fincan sayısı da ne kadar artarsa bizim için o kadar iyi olur. Çünkü bize ulaşamazlar” dedi.

HANGİ FİNCANLAR VAR?

Kendilerine gelen fincanlar arasında tarihi fincanların da güncel fincanların da olduğunu belirten Başkan Bulut, “Tarihi fincanlar içerisinde 1737’de İngiltere’den Osmanlı’ya gönderilen fincan ve Harput kazılarında üzerinde 12 hayvanlı Türk takvimli bir fincanımız var. Bizim için bunların içerisinde en kıymetlisi 17 Kasım 1937’de Elazığ’ı ziyaret eden Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e halk evinde bir kahve ikram ederler o fincanı da burada sergiliyoruz. Bu fincan bizim için çok kıymetlidir’’ diye konuştu.