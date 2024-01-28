Türkiye'deki kayak merkezlerinin kar kalınlığı ne kadar, en yüksek kar kalınlığı nerede? Kartalkaya, Uludağ, Kartepe kar kalınlığı ne kadar?

Yayınlanma: 28.01.2024 - 19:25

Güncelleme: 28.01.2024 - 19:46

Beklenen karın yurda gelişinin ardından yurttaşlar kayak merkezlerinde kar kalınlıklarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, Türkiye'deki kayak merkezlerinin kar kalınlığı ne kadar?

EN YÜKSEK KAR KALINLIĞI NEREDE?

28 Ocak Pazar günü Hakkari Kayak Merkezi'ndeki kar kalınlığı yurt genelinde en yüksek olan kar kalınlığı olarak kayıtlara geçti. Hakkari Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 208 cm'yi geçti.

KAR KALINLIKLARI NE KADAR?

Palandöken Kayak Merkezi - 180

Kartalkaya Kayak Merkezi - 172

Sarıkamış Kayak Merkezi - 163

Ergan Kayak Merkezi - 128

Erciyes Kayak Merkezi - 110

Kartepe Kayak Merkezi - 81

Uludağ Kayak Merkezi - 70

Keltepe Kayak Merkezi - 60