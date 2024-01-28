Türkiye'deki kayak merkezlerinin kar kalınlığı ne kadar, en yüksek kar kalınlığı nerede? Kartalkaya, Uludağ, Kartepe kar kalınlığı ne kadar?
Kar yağışının yurda gelişi ve okullardaki yarıyıl tatilinin ardından kayak merkezlerine gitmek isteyen yurttaşlar kayak merkezlerindeki kar kalınlığının ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, Türkiye'deki kayak merkezlerinin kar kalınlığı ne kadar? En yüksek kar kalınlığı nerede? İşte ayrıntılar...
Beklenen karın yurda gelişinin ardından yurttaşlar kayak merkezlerinde kar kalınlıklarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, Türkiye'deki kayak merkezlerinin kar kalınlığı ne kadar?
EN YÜKSEK KAR KALINLIĞI NEREDE?
28 Ocak Pazar günü Hakkari Kayak Merkezi'ndeki kar kalınlığı yurt genelinde en yüksek olan kar kalınlığı olarak kayıtlara geçti. Hakkari Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 208 cm'yi geçti.
KAR KALINLIKLARI NE KADAR?
Palandöken Kayak Merkezi - 180
Kartalkaya Kayak Merkezi - 172
Sarıkamış Kayak Merkezi - 163
Ergan Kayak Merkezi - 128
Erciyes Kayak Merkezi - 110
Kartepe Kayak Merkezi - 81
Uludağ Kayak Merkezi - 70
Keltepe Kayak Merkezi - 60
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