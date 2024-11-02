Türkiye’den ve dünyadan çevre gündemi

Yayınlanma: 02.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.11.2024 - 04:00

Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ve Londra Zooloji Derneği (ZSL) işbirliği ile hazırlanan “2024 Yaşayan Gezegen Raporu”, 1970 ile 2020 arasındaki 50 yılda izlenen yaban hayatı nüfusunun ortalama büyüklüğünde yüzde 73’lük bir küçülme yaşandığını gösteriyor. Bu sonuca yaklaşık 35 bin nüfus eğilimi ve 5 bin 495 amfibi, kuş, balık, memeli ve sürüngen türü üzerinde yapılan incelemelerle varıldı. Tatlı su türlerinin nüfusu yüzde 85 düşüşle en ağır kaybı verirken onları yüzde 69 düşüş ile kara ve yüzde 56 ile deniz ekosistemlerinde yaşayan topluluklar izledi.

FLO Group, GRI Standartlarına uyumlu olarak hazırladıkları ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. FLO Kapsam 1 ve Kapsam 2 mutlak sera gazı emisyonlarını 2033 yılına kadar yüzde 55 oranında azaltmayı hedefliyor. Aynı zamanda kurumun döngüsel ekonomi bağlamında 2028 yılına kadar ayakkabı kutularında kullanılan malzemelerin tamamını geri dönüştürülmüş, sertifikalı veya biyo bazlı yapma hedefi de bulunmakta.

BORUSAN Grubu, 80. kuruluş yıldönümünde iklim, insan ve inovasyon odaklı bir yaklaşımla çevresel ve sosyal sorumluluklarımızı yerine getirerek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedeflediği Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’nın üçüncü dönemini başlattı. Program, “Herkesin Faydasına” mesajıyla yeni dönemde de küresel sorunlara yönelik yenilikçi çözümler üreten projeleri destekleyerek sosyal etkiyi daha geniş bir kitleye ulaştırmayı amaçlıyor.

BİRLEŞMİŞ Milletler Çevre Programı (UNEP) Emisyon Açığı Raporu’na göre küresel sera gazı emisyonları 2023 yılında 57.1 GtCO2e ile yeni bir rekor kırarak 2022 seviyelerine göre yüzde 1.3 artış gösterdi. Son bulgular sera gazı emisyonlarının yanlış yönde ilerlemeye devam ettiğini ve ısınmayı 1.5 derece ile sınırlama hedefini daha da zorlaştırdığını gösteriyor.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın 15 Ekim Dünya Kadın Çift­çiler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamaya göre Ziraat Odalarına kayıtlı 933 bin 723 kadın çiftçinin sadece yüzde 11.8’i Tarım Bağ-Kur’unu ödeyerek Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı. Ziraat Odalarına kayıtlı çalışan kadın çiftçilerin yüzde 88.2’si gelirinin düşük olması nedeniyle sosyal güvenlik sistemine kaydı bulunmamaktadır.

İNGİLTERE Hükümeti, Haziran 2025 itibarıyla ülkede tek kullanımlık elektronik sigara satışının yasaklanacağını duyurdu. Karar hem çöp ve atığı azaltarak çevreyi korumak hem de gençleri elektronik sigaranın sağlık üzerindeki etkilerinden uzak tutmak amacıyla alındı.

TÜRKİYE Bilişim Vakfı Başlangıç Noktası platformu (Be Node) ve 2024 Nobel Fizik Ödülü’nün sahibi Geoffrey Hinton’un kurduğu Vector Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen “Çevre için Yapay Zekâ Konferansı (AI for Climate Summit)” 4 Kasım’da İstanbul Modern’de düzenlenecek.