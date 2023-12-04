Türkiye’nin en uzun dere kanyonu Guinness’e aday

Yayınlanma: 04.12.2023 - 10:40

Güncelleme: 04.12.2023 - 11:10

Ordu’nun Çamaş ilçesinde yer alan 25 kilometre uzunluğundaki kanyonun 4 kilometrelik bölümü turizme açılıyor. Doğal güzellikleriyle güzel manzaralara sahip olan Çamaş Kanyonu, yürüyüş parkurları ile de doğa sevenlere farklı deneyim sunuyor. Farklı bitki ve hayvan türlerine de ev sahipliği yapan kanyon, doğal yürüyüş parkuru ile doğa canlıları yönünden Guinness’e aday.

“TÜRKİYE’NİN EN UZUN KANYONLARI İLÇEMİZDE”

Çamaş Belediye Başkanı Mahmut Ayparçası, ilçenin birden çok kanyona sahip olduğunu belirterek, “Bu kanyonlar üzerinde şelaleler ve göller mevcut. Türkiye’nin en uzun kanyonları Çamaş ilçemizde. Bu kanyonlar üzerinde çalışmalar yaptık ve turizme hazırladık ve ‘kanyonda doğal sağlık turizmi’ projemizi başlattık. Bu projemiz ile kanyonlarımıza gelen insanlarımızı hem su ve sesi ile hem de çeşitli spor faaliyetleri ile zihnen ve bedenen sağlıklarına kavuşturmak için uygulamalarımız olacak” ifadelerine yer verdi.

“GUİNNESS’E ADAYIZ”

Türkiye’nin en uzun dere kanyonu olma özelliği taşıyan Çamaş Kanyonu’nun Guinness’e aday olduğunu aktaran Başkan Ayparçası, “Projemizin adını ‘Gizemli Kanyonlar Diyarı Çamaş’ olarak koyduk, çok sayıda gizemi var. Öncelikle muhteşem bir yürüyüş parkuru ve bunun üzerinde çok sayıda şelale olduğu için Guinness’e adayız. Aynı zamanda kanyonumuzda endemik bitkiler var, yabani hayvanlar mevcut, yırtıcı kuşlar yaşıyor ve çeşitli türde doğa canlıları yönünden de Guinness’e adayız. Kanyonun şuanda kullanabildiğimiz alanı 1 buçuk kilometre, 3 kilometre daha parkur var ve bunu da yürüyüş parkuruna ilave edeceğiz. Yukarıda 20 kilometre daha kanyonumuz devam ediyor. Toplamda Çamaş Kanyonumuzun uzunluğu 25 kilometre. Yine farklı uzunluklarda pek çok kanyonumuz var” diye konuştu.

"İNSANI ÇOK DİNLENDİRİYOR"

Kanyonu incelemek için gelen Azmi Es ise “Buralar olağanüstü ortamlar. Çok güzel ve çok etkilendim. Burada suyun içerisine girmek ve parkurları kullanmak lazım. Şimdiden çok memnun kaldım, insanı çok dinlendiriyor” şeklinde konuştu.