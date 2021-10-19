Türkiye'nin en zeki illeri belli oldu
Zeka Testi Merkezi, internetteki adresinde uyguladığı IQ testinde kullanıcıların verdiği bilgileri baz alarak Türkiye'nin en zeki illerini tespit etti.
Zeka Testi Merkezi, internetteki adresinde uyguladığı IQ testinde kullanıcıların beyanına göre bulunduğu kent ve cinsiyetlerini sorarak bir puana ulaşıyor.
İnternette 30 dakikalık süre içinde verilen cevaplara göre alınan puanlarla, katılımcıların illere göre de sıralaması belirleniyor.
276 bin 565 kişiden toplanan verilere göre Türkiye’nin IQ ortalaması en yüksek 20 kenti belirlendi.
İşte IQ ortalaması en yüksek 20 il...
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