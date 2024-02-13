Türkiye'nin hayalet ilçeleri: En az nüfuslu semtler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ülkemizin en kalabalık ve en az nüfuslu ilçelerini açıkladı. Türkiye’nin en az nüfuslu ilçeleri listesinin zirvesinde ise Konya’nın Yalıhüyük ilçesi yer alıyor. TÜİK verilerine göre ilçede yalnızca 1854 kişi yaşıyor. İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 15:56
Türkiye'nin hayalet ilçeleri: En az nüfuslu semtler
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Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizin en kalabalık ilçeleriyle birlikte en az nüfuslu ilçelerini açıkladı. Türkiye’de tam 922 ilçe bulunuyor. İşte, en az nüfuslu ilçeler...

Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizin en kalabalık ilçeleriyle birlikte en az nüfuslu ilçelerini açıkladı. Türkiye’nin en az nüfuslu ilçesi, yalnızca 1854 kişinin yaşadığı Yalıhüyük...

2107 kişiye ev sahipliği yapan, Afyonkarahisar’a bağlı Kızılören ülkemizin en düşük nüfuslu ikinci ilçesi...

Türkiye’nin en az nüfuslu ilçeleri sıralamasının üçüncü sırasında ise Bingöl’ün Yayladere ilçesi var. İlçede yaşayan toplam insan sayısı 2304... TÜİK tarafından paylaşılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre ülkemizin en kalabalık ilçesi Esenyurt... Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye’nin en kalabalık ilçesi ünvanını koruyan Esenyurt’ta 978.007 kişi yaşıyor.

Ülkemizin en kalabalık ikinci ilçesi ise Şahinbey Gaziantep’in en önemli ilçelerinden biri olan Şahinbey’de ikamet eden kişi sayısı 939.497.

Türkiye’deki en kalabalık üçüncü ilçe başkent Ankara sınırları içerisinde yer alıyor. Çankaya, 937.546 kişilik nüfusuyla en kalabalık ilçeler listesinin üçüncü sırasında yer alıyor.

 

 


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