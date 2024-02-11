Nilay Küçük
Nilay Küçük [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Şehrin içinde ama şehirden uzak: Polonezköy

11 Şubat 2024 Pazar

Polonezköy, İstanbul'un karmaşasından kaçıp doğa ile iç içe bir gün geçirmek isteyenler için ideal bir kaçış noktası. Yeşilin her tonunu barındıran bu küçük köy, Polonyalı göçmenler tarafından 19. yüzyılın ortalarında kurulmuş ve adını bu göçmenlerden almıştır. Polonezköy, aynı zamanda Adampol olarak da bilinir ve İstanbul'un Anadolu Yakası'nda, Beykoz ilçesine bağlıdır.

Polonezköy'e adımınızı attığınızda, şehir hayatının stresinden uzaklaşıp doğanın kucağına düştüğünüzü hissedersiniz. Köy, zengin bitki örtüsü ve çeşitli yaban hayatı ile doğaseverler için bir cennet. Yürüyüş yapmak, bisiklete binmek veya sadece temiz hava almak için mükemmel bir ortam sunuyor.

Köyde dolaşırken, Polonya kültürünün izlerini taşıyan mimari yapılar dikkatinizi çekebilir. Polonezköy, Polonyalı ataların mirasını yaşatan küçük bir müze, tarihi kilise ve mezarlık gibi önemli kültürel noktalara ev sahipliği yapar. Bu yerler, köyün zengin tarihini ve kültürel çeşitliliğini keşfetmek için harika duraklar.

Doğa yürüyüşlerinin yanı sıra Polonezköy'de at binme, paintball gibi aktiviteler de mevcut. Aileler veya arkadaş grupları için eğlenceli zaman geçirmek adına birçok seçenek var. 

Polonezköy, hafta sonları kısa bir kaçamak yapmak isteyenler için İstanbul'a yakınlığıyla da cazip bir seçenek. Şehrin gürültüsünden ve yoğunluğundan uzaklaşmak, doğa ile baş başa kalmak isteyenler için Polonezköy, huzurlu bir sığınak sunuyor. Her mevsim ayrı bir güzellik sunan bu köy, ziyaretçilerine doğanın ve kültürün iç içe geçtiği eşsiz bir deneyim vadediyor.

POLONEZKÖY'DE GEZİLECEK YERLER

Polonezköy Cam Sanat Merkezi

Polonezköy Czestochova Meryem Ana Kilisesi

Polonezköy Arıcılık Müzesi

Polonezköy Açık Hava Ahşap Heykel Müzesi


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Şehrin içinde ama şehirden uzak: Polonezköy 11 Şubat 2024
14 Şubat turizmi hareketlendirdi 10 Şubat 2024
İstanbulluların doğaya kaçış noktası: Belgrad Ormanı 4 Şubat 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Tutuklular ve mahkûmlar da insandır
Özdemir İnce
Özdemir İnce Ruhsatsız Saray’dan ruhsatsız anayasa
Ali Sirmen
Ali Sirmen Kader mi?
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen İnanç baskısı yüzünden göç edenler
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Olmak ya da olmamak...
Veysel Ulusoy
Veysel Ulusoy Enflasyon ve yolsuzluk: Latin Amerika ülkeleri ve biz
Işıl Özgentürk
Işıl Özgentürk Kürt meselesi etnik bir mesele değil, bir Türkiye meselesidir!
Nilgün Cerrahoğlu
Nilgün Cerrahoğlu Belleğini yitiren demokrasi
Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu Kahramanın maçı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye’nin ilk AVM’si Galleria hayalet yapıya dönüştü

Türkiye’nin ilk AVM’si Galleria hayalet yapıya dönüştü
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!

Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!
14 Temmuz pavyonu, 15 Temmuz darbesi, 16 Temmuz devleti

14 Temmuz pavyonu, 15 Temmuz darbesi, 16 Temmuz devleti
Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!

Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!
Merkez Bankası'ndaki 'Hafize Gaye Erkan' krizinin perde arkası: Bilal Erdoğan faktörü!

Merkez Bankası'ndaki 'Hafize Gaye Erkan' krizinin perde arkası: Bilal Erdoğan faktörü!
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Milyoner varis, servetini dağıtacak 50 kişi arıyor... 'Yaklaşık 700 milyon TL'

Milyoner varis, servetini dağıtacak 50 kişi arıyor... 'Yaklaşık 700 milyon TL'
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
Merkez Bankası'ndaki 'Hafize Gaye Erkan' krizinin perde arkası: Bilal Erdoğan faktörü!

Merkez Bankası'ndaki 'Hafize Gaye Erkan' krizinin perde arkası: Bilal Erdoğan faktörü!
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
Tecavüzün üstünü örtenler yargılanacak

Tecavüzün üstünü örtenler yargılanacak
TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!

TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!