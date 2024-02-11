Şehrin içinde ama şehirden uzak: Polonezköy

11 Şubat 2024 Pazar

Polonezköy, İstanbul'un karmaşasından kaçıp doğa ile iç içe bir gün geçirmek isteyenler için ideal bir kaçış noktası. Yeşilin her tonunu barındıran bu küçük köy, Polonyalı göçmenler tarafından 19. yüzyılın ortalarında kurulmuş ve adını bu göçmenlerden almıştır. Polonezköy, aynı zamanda Adampol olarak da bilinir ve İstanbul'un Anadolu Yakası'nda, Beykoz ilçesine bağlıdır.

Polonezköy'e adımınızı attığınızda, şehir hayatının stresinden uzaklaşıp doğanın kucağına düştüğünüzü hissedersiniz. Köy, zengin bitki örtüsü ve çeşitli yaban hayatı ile doğaseverler için bir cennet. Yürüyüş yapmak, bisiklete binmek veya sadece temiz hava almak için mükemmel bir ortam sunuyor.

Köyde dolaşırken, Polonya kültürünün izlerini taşıyan mimari yapılar dikkatinizi çekebilir. Polonezköy, Polonyalı ataların mirasını yaşatan küçük bir müze, tarihi kilise ve mezarlık gibi önemli kültürel noktalara ev sahipliği yapar. Bu yerler, köyün zengin tarihini ve kültürel çeşitliliğini keşfetmek için harika duraklar.

Doğa yürüyüşlerinin yanı sıra Polonezköy'de at binme, paintball gibi aktiviteler de mevcut. Aileler veya arkadaş grupları için eğlenceli zaman geçirmek adına birçok seçenek var.

Polonezköy, hafta sonları kısa bir kaçamak yapmak isteyenler için İstanbul'a yakınlığıyla da cazip bir seçenek. Şehrin gürültüsünden ve yoğunluğundan uzaklaşmak, doğa ile baş başa kalmak isteyenler için Polonezköy, huzurlu bir sığınak sunuyor. Her mevsim ayrı bir güzellik sunan bu köy, ziyaretçilerine doğanın ve kültürün iç içe geçtiği eşsiz bir deneyim vadediyor.

POLONEZKÖY'DE GEZİLECEK YERLER

Polonezköy Cam Sanat Merkezi

Polonezköy Czestochova Meryem Ana Kilisesi

Polonezköy Arıcılık Müzesi

Polonezköy Açık Hava Ahşap Heykel Müzesi