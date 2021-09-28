Türkiye'nin tek zürafa iskeleti, Elazığ'daki Anatomi Müzesi'nde

28 Eylül 2021 Salı, 14:51

Elazığ'da 40 yıl önce Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nce kurulan Anatomi Müzesi, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katkılarıyla 50'den fazla hayvan türünü içinde barındırıyor. Müzede Türkiye'de tek olan 5,5 metre uzunluğundaki zürafa iskeleti de sergileniyor. Veteriner hekimlere eğitim vermek amacıyla kullanılan müze, aynı zamanda ziyaretçilere de açık. Müzede hayvanların hareket, dolaşım ve sinir sistemleri ile maketler ve plastinasyon örnekleri de bulunuyor.

"5 METRE YÜKSEKLİĞİNDE"

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çalıcıoğlu, evcil yanı sıra yaban hayvanlarını da öğreten geniş bir hasta portföyüne sahip olduklarını belirterek, "Veteriner eğitimi, bu müzedeki hayvanların yapılarını öğretmekle başlar. Bu müzeyi gezmek isteyen ortaokul, lise öğrencilerine dekanlığımızdan izin almak suretiyle izin veriyoruz. Yine halkımızdan meraklı olanlar da gelip görebilirler. Halka açık bir müzedir. Zürafa iskeletimiz veteriner fakülteleri içerisinde sadece bizde var. 5 metre yüksekliğindedir" dedi.

Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sadık Yılmaz da müzenin yıllar geçtikte daha da zengin hale geldiğini belirterek, "Burada sadece iskelet yok. Görsel zenginlik oluşturması için, maketler, bunun yanında plastinasyon örneklerimiz var. Zürafa iskeletimiz giriştedir. Buraya sığmadığı için onu ayağa kaldırdık, 5,5 metre uzunluğunda."



