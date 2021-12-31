Türkücü Ceylan'ın acı günü
Ünlü şarkıcı Ceylan Avcı'nın babası Ahmet Avcı, hayatını kaybetti. Sanatçı acı haberi, "Canımızı babamızı kaybettik" sözleriyle duyurdu. Ceylan, 2019 yılında da yeğeni Nazlıcan Arkan’ı kaybetmişti. Pankreas iltihabı teşhisi konulan Arkan, tedavisi sürerken hastanede yaşamını yitirmişti.
Ceylan Avcı, baba acısıyla sarsıldı. Ünlü şarkıcının babası Ahmet Avcı, geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.
Sanatçı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, üzüntüsünü "Canımızı, babamızı kaybettik, başımız sağ olsun" sözleriyle dile getirdi.
Takipçileri ise ünlü türkücüye başsağlığı mesajları ile destek oldu.
İKİ YIL ÖNCE DE YEĞENİNİ KAYBETMİŞTİ
Öte yandan Ceylan, 2019 yılında da yeğeni Nazlıcan Arkan'ı kaybetmişti. Pankreas iltihabı teşhisi konulan Arkan, tedavisi sürerken hastanede yaşamını yitirmişti.
"BİZ ÖLECEKTİK"
Ceylan yaşadığı acıyı, "Analar varken, çocuklar ölmemeli. Biz ölecektik, oraya girecektik. Yavrum Nazlıcan... " sözleriyle ifade etmişti.
Video Haberler
- Kadınlar ölmeyecek, yaşayacak!
- Dünyada 2021 böyle geçti
- Aramızdan ayrılan ünlü isimler
- Sporda 2021 böyle geçti
- Türkiye'de 2021 böyleydi
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
En Çok Okunan Haberler
- Üniversitelerden art arda uzaktan eğitim kararı
- Sedat Peker'le gündeme gelmişti
- Merkez Bankası rezervlerinde çöküş
- Kuyumculardan altın fiyatlarına ilişkin yeni tahmin
- Akaryakıtta rekor zam!
- Soylu'nun Erdoğan'ı ateşe attığı iddianame
- Öğretmenler için alan değişikliği takvimi açıklandı
- Merkez'den yeni 'kur' kararı
- Osmangazi, İngilizlerin gündeminde
- Ziraat Katılım, yeni sistemi İslam’a uygun buldu