Türkücü Ceylan'ın acı günü

31 Aralık 2021 Cuma, 11:35

Ceylan Avcı, baba acısıyla sarsıldı. Ünlü şarkıcının babası Ahmet Avcı, geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.

Sanatçı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, üzüntüsünü "Canımızı, babamızı kaybettik, başımız sağ olsun" sözleriyle dile getirdi.

Takipçileri ise ünlü türkücüye başsağlığı mesajları ile destek oldu.

İKİ YIL ÖNCE DE YEĞENİNİ KAYBETMİŞTİ

Öte yandan Ceylan, 2019 yılında da yeğeni Nazlıcan Arkan'ı kaybetmişti. Pankreas iltihabı teşhisi konulan Arkan, tedavisi sürerken hastanede yaşamını yitirmişti.

"BİZ ÖLECEKTİK"

Ceylan yaşadığı acıyı, "Analar varken, çocuklar ölmemeli. Biz ölecektik, oraya girecektik. Yavrum Nazlıcan... " sözleriyle ifade etmişti.