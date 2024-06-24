Yayınlanma: 24.06.2024 - 11:26

Güncelleme: 24.06.2024 - 11:26

Yabani otlar arasında en çok tercih edilen ve en kolay bulunan otlardan biri olan turp otu, ününü tüm dünyaya yaymıştır. Turp otu bitkisi, yaprakları ve dallarıyla birlikte tüketilir. Hormon, ilaç veya gübre kullanılmadan yetiştirildiği için hem çok sağlıklı hem de oldukça lezzetlidir. Peki, bu şifalı bitkinin vücuda yararları nelerdir? İşte turp otunun bilinmeyen 9 faydası...

TURP OTU NEDİR?

Turp otu, Brassicaceae yani turpgiller familyasının bir üyesidir ve diğer adı Raphanus raphanistrum’dur. Halk arasında eşek turpu, kızamık turpu, yabani turp, turpluk otu ya da eşek mancarı olarak bilinir. Görünümü hardal otuna benzeyen turp otunun çiçekleri beyaz veya açık sarı, tohumları ise açık kahverengi renktedir. Sapları dik ve tüylerle kaplı olan bu bitkinin boyu 30 ila 60 santimetre arasında değişir.

Turp otunun tadı rokaya benzer, haşlanarak tüketildiğinde lezzetlidir ancak çiğ olarak tüketildiğinde hafif acımsı ve baharatlı bir tadı vardır. Sebze-meyve bahçelerinde, yol kenarlarında, tahıl tarlalarında ve kırlarda yabani olarak yetişir. Özellikle narenciye ağaçlarının yakınlarında bolca bulunur. Kumlu-tınlı ve kireçsiz toprakları seven turp otu, asitli toprakların bitkisidir. Turp otunun mevsimi sonbaharda başlar ve mayıs ayına kadar toplanabilir. Besin değeri açısından zengin ve sağlıklı olan turp otunun 100 gramlık bir porsiyonu yaklaşık 65-70 kalori içerir.

TURP OTUNUN BİLİNMEYEN 9 FAYDASI

1. Karaciğer dostudur:

Turp otu, karaciğeri güçlendiren ve karaciğer şişkinliğini indiren özellikleriyle tam bir karaciğer dostudur.

2. Böbrek rahatsızlıklarını hafifletir:

Safra ve böbrek taşlarının ve kumunun düşürülmesine yardımcı olur. Safra kesesi ve böbrek iltihabının tedavisinde etkilidir.

3. Besin deposudur:

Vitamin açısından zengin olan turp otu, özellikle A, B ve C vitaminlerini bolca içerir. Demir ve kalsiyum açısından da zengin olan bu ot, demir eksikliğini gidermeye yardımcı olur. Limonlu bir turp otu salatası ile bir öğün bile geçirebilirsiniz.

4. Astım ve nefes darlığına karşı etkilidir:

Öksürüğe iyi gelen turp otu, nefes darlığı, astım ve bronşite de faydalıdır. Balgam söktürücü özelliği sayesinde mide asidine karşı da etkilidir.

5. Ağrıları dindirir:

Ağrı kesici özellikleri ile turp otu, aynı zamanda sinirlere de iyi gelir.

6. Solunum yolunu rahatlatır:

Öksürüğü azaltıcı etkisi olan turp otu, balgamlı solunum yolu rahatsızlıklarında önerilir.

7. İdrar söktürücüdür:

İdrar yolu rahatsızlıklarını hafifletir ve idrar yolu iltihaplarının sökülmesine destek olur.

8. Mideyi rahatlatır:

Hazımsızlık ve mide ekşimesi gibi şikayetlere karşı turp otu tüketimi önerilir.

9. Gözleri korur:

A vitamini açısından zengin olan turp otu, göz sağlığına faydalıdır. Yaş ilerlemesinden kaynaklı oluşabilecek göz sorunlarına karşı koruyucu etkisi vardır.