Akciğerleri tertemiz yapan mucizevi bitki: Andız otu ve bilinmeyen faydaları...

Yayınlanma: 15.06.2024 - 19:38

Güncelleme: 15.06.2024 - 19:38

Halk arasında pelin otu, karaca ot, yapışkan andız otu, çoban çırası otu, zimerit, bit otu gibi çeşitli isimlerle de bilinen andız otu, çok eski zamanlardan bu yana geleneksel tıbbın vazgeçilmez bitkilerinden biridir. Yapışkan andız otunun sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında çeşitli sağlık amaçlarıyla kullanıldığı bilinmektedir. Geleneksel tıpta önemli bir yere sahip olan bu ot, şifa verici özellikleriyle tanınır ve çeşitli tedavi yöntemlerinde kullanılmaya devam eder. Peki, akciğerlerinizi tertemiz yapan bu mucizevi bitkinin vücudunuza yararları nedir? İşte andız otu ve bilinmeyen faydaları...

ANDIZ OTU NEDİR?

Andız otu, bilimsel adıyla "Inula viscosa" olarak tanınan ve dünya genelinde bilinen önemli bitkilerden biridir. Özellikle Türkiye'de Akdeniz ikliminin hâkim olduğu bölgelerde yetişen andız otu, halk arasında çeşitli isimlerle anılır; yapışkan inula, pelin otu, karaca ot, yapışkan andız otu, çoban çırası otu, zimerit, bit otu gibi. Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Mersin, Muğla ve Antalya gibi şehirlerde sıkça bulunduğu bilinmektedir.

Papatyagiller familyasına ait olan andız otu, Akdeniz ikliminin görüldüğü diğer ülkelerde de yaygın olarak bulunur; İspanya, İtalya, Yunanistan gibi. Yaprakları yapışkan bir dokuya sahip olan bitki, hafif tüylü yaprakları ve sarı papatyaya benzer çiçekleriyle tanınır. Olgunluk döneminde 1 metreye kadar uzayabilen andız otu, geleneksel tıp alanında da uzun yıllardır kullanılmaktadır çünkü vücuda çeşitli faydalar sağladığı düşünülmektedir.

ANDIZ OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Andız otunun sağladığı faydalar şunlardır:

Akciğerleri temizler.

Kalbe iyi gelir.

Ödem ve soğuktan kaynaklanan ağrılara iyi gelir.

Gaz şişkinliğini giderir.

Isıtıcı ve temizleyici etkilere sahiptir.

Eklem ağrılarına iyi gelir.

Baş ağrısına rağmen duş olarak uygulandığında migrene iyi gelir.

Haşere sokmalarında kullanılır.

ANDIZ OTU NASIL KULLANILIR?

Yapışkan andız otunu merak ediyor ve kullanmak istiyorsanız yapışkan otu kullanımına dair şunları bilmenizde fayda var:

Yapışkan andız otunu güvenilir aktarlardan ya da doğal ürün satışı yapan güvenilir online alışveriş sitelerinden temin edebilirsiniz.

Kurutulmuş halde temin edebileceğiniz yapışkan andız otuyla çay demleyebilirsiniz.

Çayı ya üzerinde yazan talimatlara göre demleyebilir ya da 1 litre suya 2-3 tutam atıp birlikte 10 dakika kısık ateşte kaynattıktan sonra süzüp ılımasını bekleyerek değerlendirebilirsiniz.

Piyasada hazır olarak bulabileceğiniz yapışkan andız otu tentürlerini ya da yağlarını kullanabilirsiniz.

Yine piyasada hazır olarak bulunan ve içinde yapışkan andız otu kullanılan merhem, krem ve cilt bakım ürünlerini tercih edebilirsiniz.