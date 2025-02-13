Yayınlanma: 13.02.2025 - 16:51

Güncelleme: 13.02.2025 - 16:51

TÜSİAD'ın 13 Şubat'ta toplanan Genel Kurulu'nda derneğin Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan hükümetin ekonomi başta olmak üzere güncel politikalarını eleştirdi. Peki, TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras kimdir? Ömer Aras kaç yaşında, nereli?

ÖMER ARAS KİMDİR?

8 Kasım 1954'te İstanbul'da doğan Mehmet Ömer Arif Aras, 1971 yılında ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Şişli Terakki Lisesinde tamamladı. Lisans öğrenimini İktisadi Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Maliye Yüksek Okulun'da 1975 yılında tamamladıktan sonra, Amerika'nın New York eyaletinde Syracuse Üniversitesi'nde 1978 yılında yüksek lisans, 1981 yılında doktora derecesi aldı.

1982 – 1984 yılları arasında Amerika'da Ohio State Üniversitesi'nin İdari Bilimler Fakültesinde, asistan profesör unvanı ile öğretim üyeliği yaptı ve 1984 yılında Türkiye'ye döndü.

1984 yılında Citibank İstanbul'da kredi pazarlama yönetici adayı olarak iş hayatına başladı. 1987 yılında kredi pazarlama müdürü ve kredi komitesi üyesi iken ayrıldı ve Yapı Kredi Bankası Menkul Değerler Bölüm Başkanlığını üstlendi.

1987'de Hüsnü Özyeğin ile birlikte Finansbank'ın kuruluşunu gerçekleştirdi. 1987 – 1989 tarihleri arasında Kredi Pazarlama, Hazine ve Dış İşlemler'den sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi, 1989'da genel müdür oldu. 1989 - 1995 yılları arasında genel müdürlük yaptıktan sonra murahhas üye olarak ilgili bankanın yönetim kurulunda görev aldı.

1995 – 2006 yılları arasında Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapan Aras, Finansbank'ın İsviçre, Hollanda, Rusya, Romanya ve Fransa iştiraklerinde yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Ayrıca Fiba Holding'in perakende sektör yatırımları Marks & Spencer Türkiye'nin yönetim kurulu başkanı ve Gima'nın yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.

2006 yılında National Bank of Greece'in Finansbank'ı Fiba Grubundan satın alması ile önce Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı sonra 2010 yılında Yönetim Kurulu Başkanı olarak Finansbank ve iştiraklerinin yönetimini Group CEO'su olarak görev aldı.

2007 yılında Finans Emeklilik unvanı ile kurulan ve 2012 yılında Amerikan Cigna Şirketine yüzde 51 hissesi satılan Cigna Finans Emeklilik Şirketinin'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

2008 yılında Natianol Bank of Greece'in Yürütme Kuruluna seçildi ve Güneydoğu Avrupa'daki iştiraklerinden sorumlu oldu. Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Makedonya ve Arnavutlukta faaliyet gösteren bankaların yönetimini üstlendi.

2003 – 2006 yılları arasında TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2015 yılında Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcılığına seçildi.

2007 yılında Özyeğin Üniversitesinin kuruluşunda çalıştı ve kuruluş tarihi 2007'ten itibaren Mütevelli Heyetinde yer aldı.

2016 yılının Haziran ayında Qatar National Bank (QNB)'ın Finansbank'ı satın alması ile 20 Ekim 2016 itibarıyla bankanın adı QNB Finansbank oldu ve Aras, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

Üyesi Olduğu Kuruluşlar

TÜSİAD – Yüksek İstişare Konseyi Divanı Başkan Yardımcısı

Darüşşafaka Cemiyeti – Yüksek Danışma Kurulu

Özyeğin Üniversitesi – Mütevelli Heyeti

Hüsnü Özyeğin Vakfı – Mütevelli Heyeti

Anne Çocuk Eğitim Vakfı – Mütevelli Heyeti

Galata Business Angels (Galata Melek Yatırımcılar)

Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü

Galatasaray Spor Kulübü

ÖMER ARAS'IN ÖZEL HAYATI

1980 yılında Feyza Aras ile evlendi. Aras, evli, iki çocuk babasıdır.



