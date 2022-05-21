Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay hangi dizilerde oynadı? Tuvana Türkay'ın eski hali

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 15:10

Oyuncu Tuvana Türkay 1990 Üsküdar doğumludur. Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nden mezun olan Türkay 2009 yılında Kevok dizisi ile izleyici karşısına çıktı. 2011-2012 yıllarında yayımlanan Yer Gök Aşk dizisi ile yıldızı parlayan Türkay 2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde rol aldı. Şu sıralar Çember isimli yapımda rol alan Türkay aynı zamanda müzik ile de ilgileniyor.

Değişimi ile çok kez gündeme gelen Tuvana Türkay estetik eleştirilerine şöyle cevap vermişti "Burnum dışında en ufak bir estetik müdahale varsa, ben bu mesleği bırakıp, ülkeyi terk ederim"

Eski hali sosyal medyada sık sık gündem olan Tuvana Türkay yorumlara isyan etmişti. Türkay acımasız eleştirilere şu cevabı vermişti: ''Densiz gaf(ları). Sözüm ona amacınız 'tanınmış insanların büyük değişimlerini paylaşıp estetiği aslında ne kadar harika bir şey olduğunu ve insanların kırılan özgüvenlerinin arkasındaki gerçekliği göstermektir' demişsiniz. Ama densizlikten girip magazin çarpıtması bir olayı da durmadan densizlik gafları adı altında kişisel bir hakarete dönüştürmüşsünüz."

Tuvana Türkay futbolcu Alper Potuk ile 3 yıl beraberlik yaşadı. Türkay'ın adı son olarak Survivor sunucusu Murat Ceylan ile anılmıştı.