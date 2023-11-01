Yayınlanma: 01.11.2023 - 10:07

Güncelleme: 01.11.2023 - 10:07

İsrail ordusu, Kızıldeniz bölgesinden İsrail topraklarına doğru atılan bir füzenin savunma sistemince havada imha edildiğini duyurdu. Peki, Yemen nerede, başkenti neresi? Yemen'in askeri gücü nasıl?

YEMEN NEREDE, BAŞKENTİ NERESİ?

Yemen, Orta Doğu'da bulunan bir ülkedir. Yemen, güneybatı Asya'da yer alır ve Arap Yarımadası'nın güneyinde bulunur. Yemen, Suudi Arabistan'ın güney sınırında yer alır. Yemen'in başkenti Sana'dır. Sana, ülkenin kuzeybatısında yer alır ve Yemen'in en büyük şehri olarak önemli bir kültürel ve ekonomik merkezdir. Yemen, tarihi ve kültürel açıdan zengin bir ülke olarak bilinir ve tarihsel olarak çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır.

YEMEN'İN ASKERİ GÜCÜ NASIL?

Yemen Silahlı Kuvvetleri, Yemen'i karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan askerî kuvvet. Yemen Kara Kuvvetleri, Yemen Hava Kuvvetleri, Yemen Deniz Kuvvetleri ve Yemen Cumhuriyet Muhafızları'ndan askeri birliklerden oluşmaktadır. Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin 67.000 etkin, 71.200 rezerve, toplamda 138.200 personeli vardır. Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Ali el-Magdeşi'dir. Savunma Bakanı Mahmud Subeyhi ve Başkomutan Abd Rabbuh Mansur al-Hadi'dir. Yemen askeri gücü dünyada 168. sırada yer alıyor.