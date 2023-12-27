TV yayın akışı 27 Aralık Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Aralık Çarşamba günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Şahane Hayatım
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Vizontele
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Dilek Taşı
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hükümet Kadın 2
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Hıçkırık
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kuruluş Osman
TV8
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 Masterchef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Masterchef All Star
TRT1
05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45 İncir Ağacı
06:50 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:50 Diriliş “Ertuğrul”
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema “Hıçkırık”
22:35 Türk Sineması “Kurtuluş Hattı”
00:55 Teşkilat
03:40 Diriliş “Ertuğrul”
05:55 Kapanış
STAR TV
07:00 Erkenci Kuş
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:30 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Hükümet Kadın 2
SHOW TV
08:00 Bu Sabah
09:45 Aile
12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Vizontele
FOX TV
07:45 Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
23:30 Kızıl Goncalar
KANAL D
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dilek Taşı
ATV
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
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