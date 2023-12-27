TV yayın akışı 27 Aralık Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2023 - 09:37
TV yayın akışı 27 Aralık Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
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Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Aralık Çarşamba günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Şahane Hayatım

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Vizontele

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Dilek Taşı

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Hükümet Kadın 2

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Hıçkırık

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kuruluş Osman

TV8 

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 Masterchef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Masterchef All Star

TRT1 

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 İncir Ağacı

06:50 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:50 Diriliş “Ertuğrul”

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema “Hıçkırık”

22:35 Türk Sineması “Kurtuluş Hattı”

00:55 Teşkilat

03:40 Diriliş “Ertuğrul”

05:55 Kapanış

STAR TV 

07:00 Erkenci Kuş

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:30 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Hükümet Kadın 2

SHOW TV 

08:00 Bu Sabah

09:45 Aile

12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Vizontele

FOX TV 

07:45 Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Şahane Hayatım

23:30 Kızıl Goncalar

KANAL D 

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Dilek Taşı

ATV 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman


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