TV8 ile anlaşmazlık yaşamıştı: Süslü Korkuluk dizisinin yeni adresi belli oldu

18 Şubat 2022 Cuma, 11:22

TV8’de ekrana gelmesi planlanan "Süslü Korkuluk" dizisinin yapım şirketi OGM Pictures’ın ortakları Onur Güvenatam ile TV8’in patronu Acun Ilıcalı’yla arasındaki anlaşma bozuldu.

Anlaşmanın bozulmasının ardından Güvenatam, önce televizyon kanalarıyla ardından dijital platformlarla görüşmeye başladı.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çağatay Ulusoy’un Alina Boz ve Olgun Şimşek’le başrolünü paylaşacağı "Süslü Korkuluk", son anda yeni bir değişiklik olmazsa Netflix’te yayınlanacak. Yakında resmi duyuru da yapılacak.

Çağatay Ulusoy, başrolünde yer alacağı dizide bir moda tasarımcısını canlandıracak. Cem Karcı’nın yöneteceği dizinin yılbaşında tanıtımı çekilmiş, başrol kadın oyuncu için Alina Boz’la, baba rolü için de Olgun Şimşek’le anlaşılmıştı.