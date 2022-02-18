TV8 ile anlaşmazlık yaşamıştı: Süslü Korkuluk dizisinin yeni adresi belli oldu
Çağatay Ulusoy ve Alina Boz'un başrollerinde yer aldığı ve TV8'de yayınlanması planlanan Süslü Korkuluk dizisi kanalla yaşanan anlaşmazlık sonucu iptal oldu. Dizinin akıbeti merak edilirken yeni adresi çok geçmeden belli oldu. Süslü Korkuluk, yeni bir değişiklik olmazsa Netflix’te yayınlanacak.
TV8’de ekrana gelmesi planlanan "Süslü Korkuluk" dizisinin yapım şirketi OGM Pictures’ın ortakları Onur Güvenatam ile TV8’in patronu Acun Ilıcalı’yla arasındaki anlaşma bozuldu.
Anlaşmanın bozulmasının
ardından Güvenatam, önce televizyon kanalarıyla ardından dijital platformlarla
görüşmeye başladı.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çağatay
Ulusoy’un Alina Boz ve Olgun Şimşek’le başrolünü paylaşacağı "Süslü
Korkuluk", son anda yeni bir değişiklik olmazsa Netflix’te yayınlanacak.
Yakında resmi duyuru da yapılacak.
Çağatay Ulusoy, başrolünde yer alacağı dizide bir moda tasarımcısını canlandıracak. Cem Karcı’nın yöneteceği dizinin yılbaşında tanıtımı çekilmiş, başrol kadın oyuncu için Alina Boz’la, baba rolü için de Olgun Şimşek’le anlaşılmıştı.
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