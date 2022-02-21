Twitch yayıncısı Anna Deniz, yayın hayatına son verdiğini açıkladı

Twitch Türkiye'nin popüler yayıncısı Anna Deniz Şaylan, sosyal medya hesabından Twitch hayatına son verdiğini açıkladı. Şaylan, Twitch'e ara verme nedenini farklı alanlarla ilgilenirken kendisini daha keyifli hissetmesi olarak paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
21 Şubat 2022 Pazartesi, 09:19
Twitch yayıncısı Anna Deniz, yayın hayatına son verdiğini açıkladı
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En popüler Türk Twitch yayıncılarından biri olan Anna Deniz Şaylan, yayınlarındaki samimi ve sevecen tavrıyla yüz binlerce takipçi kazanmayı başardı.

Kısa sürede büyük takipçi ve izleyici sayılarına ulaşmayı başaran ve Twitch alemi tarafından konuşulan isimlerden birisi olan Anna, geçtiğimiz günlerde takipçilerini üzecek bir açıklama yaptı.

Twitch’te yaklaşık 830 bin takipçiye sahip olan Anna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yayın hayatına son vereceğini açıkladı. Anna, bunun nedenini ise kendisini farklı alanlarla ilgilenirken daha keyifli hissetmesi olarak açıkladı.

Anna'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şu şekilde;




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