Twitch yayıncısı Anna Deniz, yayın hayatına son verdiğini açıkladı

21 Şubat 2022 Pazartesi, 09:19

En popüler Türk Twitch yayıncılarından biri olan Anna Deniz Şaylan, yayınlarındaki samimi ve sevecen tavrıyla yüz binlerce takipçi kazanmayı başardı.

Kısa sürede büyük takipçi ve izleyici sayılarına ulaşmayı başaran ve Twitch alemi tarafından konuşulan isimlerden birisi olan Anna, geçtiğimiz günlerde takipçilerini üzecek bir açıklama yaptı.

Twitch’te yaklaşık 830 bin takipçiye sahip olan Anna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yayın hayatına son vereceğini açıkladı. Anna, bunun nedenini ise kendisini farklı alanlarla ilgilenirken daha keyifli hissetmesi olarak açıkladı.

Anna'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şu şekilde;

Sevgili chatim. Bugünden itibaren yayın hayatıma en azından şu an ön görebildiğim kadarıyla son vermeye karar verdim. Buna neden olacak hiçbir kötü olay gerçekleşmemesiyle artık kendimi farklı alanlarla ilgilenirken daha keyifli hissettiğimi fark ettim. — Anna Deniz Şaylan (@saylan_anna) February 15, 2022







