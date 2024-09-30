Üç bacak, iki penis, dört ayakla doğdu: Engelleri aşan adam Frank Lentini

Yayınlanma: 30.09.2024 - 12:05

Güncelleme: 30.09.2024 - 12:05

Frank Lentini, "Üç Bacaklı Adam" olarak tanınan ve sirkte çalışarak ün kazanmış bir figürdü. 1889 yılında Sicilya’da doğan Frank’in nadir bir doğum anomalisine sahip olması nedeniyle, üçüncü bir bacağı ve fazla sayıda ayak parmağı bulunuyordu. Bu durum, aslında Lentini’nin anne karnında bir ikizi olması gerektiğini gösteriyordu; ancak ikizi tam olarak gelişememiş ve onun vücuduna bitişik şekilde kalmıştı.

Ailesi Frank’in durumuyla nasıl başa çıkacağını bilemezken, o bu fiziki farklılığını bir engel olarak değil, bir avantaj olarak kullanmayı öğrendi. Genç yaşta Amerika’ya taşınarak sirkte çalışmaya başladı. Fiziksel özellikleri sayesinde kısa süre içinde ün kazandı ve Ringling Brothers ve Barnum & Bailey Circus gibi büyük sirklere katıldı.

Frank Lentini sadece üç bacağıyla değil, aynı zamanda diğer birçok yeteneğiyle de tanınıyordu. Kendisi futbol oynayabiliyor, dans edebiliyor ve esprili kişiliğiyle izleyicileri büyülüyordu. İnsanlar onun yaşam tarzına, azmine ve sahnedeki rahatlığına hayran kalıyorlardı. Frank, "Normal insanlar iki bacakla bile zor yürüyor, ben üçüncü bacağımı avantaja çeviriyorum" diyerek kendine güvenini sergiliyordu.

Bir sirkte çalışmasına rağmen, Frank Lentini’nin hayatı ilham verici bir hikayeydi. Engelleri aşmayı, farklılıkları kabul etmeyi ve yaşamdan zevk almayı başarmıştı. Onun hikayesi, sadece fiziksel değil, aynı zamanda mental olarak da güçlü olmanın, hayatı anlamlandırmanın ve her koşulda mutlu olmanın önemini gösteriyordu. Frank Lentini, 1966 yılında vefat etti.