'Üç Kız Kardeş' dizinin yıldızı Berker Güven'den sevgilisi Nihal Yalçın'a övgü dolu sözler

Yayınlanma: 09.07.2024 - 16:08

Güncelleme: 09.07.2024 - 16:08

Berker Güven ile Nihal Yalçın mesleklerindeki başarıları kadar uyumlu beraberlikleriyle de dikkat çekiyor. Güven her fırsatta kendisinden 14 yaş büyük sevgilisine olan hayranlığını dile getiriyor. Son olarak New York tatillerine ait görüntüleri yayınlayan başarılı oyuncu altına şu satırları yazdı

"Benim güzel sevgilim. Ne güzel gezip, geçiniyoruz seninle. Bak, bu da New York hatıramız oldu. Bu kadar uyumlu, sakin ve geçimli olduğun teşekkür ederim. Ne kolay şey seninle anlaşmak. Ne güzel şey kavgasızlık. Hayatımın en çatışmasız, en huzurlu, en uzun ilişkisini seninle yaşadığım için çok şanslıyım. Dirayetine, iradene, benden çok daha fazla şey biliyor olmana rağmen, hala öğrenmeye benden daha açık olmana hayranlık ve şaşkınlıkla bakıyorum, bunu senden öğrenmeye çalışıyorum. Bana yaşattığın tüm güzel duygulara ve benimle paylaştığın tüm yolculuklara şükürler olsun. Sende gördüğüm tüm bu güzellikleri, görebilecek başka insanlarla, el ele yürüdüğümüz yollarda karşılaşmayı, kesişmeyi diliyorum. Aynı New York’ta olduğu gibi. Kıymetlim benim. Domuz gibi gezdiğimiz nice yolculuklarımız olsun…"

Nihal Yalçın da sevgilisine "Korkarım nazardan… Kaçarım azardan. Ben teşekkür ederim sevgili… Seninle gezmek ayrıcalık…" mesajını yazdı.