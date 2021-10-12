Nihal Yalçın'a sevgilisi Berker Güven'den destek
58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü alan, kürsüde açıklama yaparken Tamer Karadağlı ile yaşadığı olayla gündeme gelen Nihal Yalçın’a , oyuncu sevgilisi Berker Güven'den destek geldi.
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ödül törenine, Zuhal filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında, ödülü vermek üzere sahneye çıkan Tamer Karadağlı'nın çıkışı gündem olmuştu.
Sunuculuğunu Şevval Sam ve Yekta Kopan'ın yaptığı gecede Nihal Yalçın sahnede teşekkür konuşması yaparken, Karadağlı'nın sık sık saatine bakması ve sıkıldığını gösteren mimikleri dikkat çekmişti. Konuşmasının ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği kısmında Karadağlı, araya girerek ödülü Nihal Yalçın'a uzatmıştı. Seyircilerin alkışladığı o anlarda Yalçın ise şaşkınlığını gizleyemeyerek "Kim verdi ödülü?" diye sormuş, daha sonrasında ise Karadağlı'ya dönerek "Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.
Tamer Karadağlı’nın mimiklerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından Nihal Yalçın, Karadağlı’nın taklidini yapmıştı.
Nihal Yalçın’a oyuncu sevgilisi Berker Güven de destek verdi.
“SENİ HAYRANLIKLA İZLİYOR OLACAĞIM”
Nihal Yalçın’ın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Güven, “Saygıyla, sevgiyle, tüm desteğimle arkanda sadece durmayı bilerek seni iftihar ve hayranlıkla izliyor olacağım. Mutlulukların daim olsun sevgilim. Seninle gurur duyuyorum!” notunu düştü.
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