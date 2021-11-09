Üç Kuruş dizisine damga vuran sahne: Romanlara olan ön yargıya dikkat çekildi

09 Kasım 2021 Salı, 09:56

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş, 2. bölümüyle 8 Kasım Pazartesi akşamı ekrana geldi. Mafya lideri Kartal ile Organize Şube'de komiser Efe çevresinde geçen olaylar konu alındığı Üç Kuruş'un yeni bölümündeki ilk sahne izleyenleri etkiledi.

"SİZE BENZEMEYENE PİS DİYORSUNUZ"

İlk olarak "İçindeki ırkçı ile yüzleşmeye hazır mısın?" sloganıyla duyurulan dizinin yeni bölümündeki ilk sahnede Roman çete lideri Kartal'ın mahalledeki seri cinayetleri çözmeye çalışan Efe'ye yaptığı konuşma dikkat çekti.

Romanlar olarak uğradıkları ayrımcılığa dair örnek olacak bir konuşma yapan Kartal, "Bilmiyorsun, tanımıyorsun. Sadece uzaktan bakarak yargı dağıtıyorsun. Garibanı gördüğünüz canınızın, malınızın derdine düşüyorsunuz. Roman görünce ayaklarınızı ardınıza vura vura kaçıyorsunuz. Ne yapacak onlar size? Onları tanımıyorsunuz, tanımakta istemiyorsunuz. Sizin yargılarınız size yetiyor. Kafanızı değiştiremiyorsunuz. Size benzemeyene kötü diyorsunuz pis diyorsunuz. Bizim değişmemiz mi yoksa sizin kafanızı değiştirmeniz mi daha kolay? Bir gelin bir görün, biz kimiz tanıyın. Öyle konuşun, olmaz mı? Ama olmaz, çünkü siz gelmiyorsunuz. Biz gelsek de siz kaçıyorsunuz. Siz bakmanızı biliyorsunuz da iyi niyetimizi görmeyi hiç bilmiyorsunuz" şeklinde konuştu.

Komiser Efe ise "Peki sen bize bakınca ne görüyorsun?" diye sordu.

ZAFER ALGÖZ VE NESRİN CAVADZADE DAHİL OLDU

Üç Kuruş'un son bölümünde kadroya Zafer Algöz ve Nesrin Cavadzade de dahil oldu. Zafer Algöz'ün canlandırdığı Nezih, Çıngıraklı'ya gelerek Kartal'ın karşısına çıktı. Nesrin Cavadzade ise Nezih'in kızı Bahar karakteriyle seyirci karşısına çıktı. Babası tarafından zorla evlendirilmeye çalışan Bahar ile Kartal da bir araya geldi.