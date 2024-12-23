Üç kuşaktır devam ettirilen lezzet: Taş fırında 24 saatte pişiyor

Yayınlanma: 23.12.2024 - 14:53

Güncelleme: 23.12.2024 - 14:53

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Darıca Mahallesi'nde yaşayan Köşeli ailesi, geçmişte düğünlerde ve bayramlarda ikram edilen, içerisinde bal kabağı ile mısır unu bulunan ekmekleri üç kuşaktır geleneğe bağlı kalarak üretmeye devam ediyor.

Tarlalarında yetişen bal kabaklarını toplayıp sabahın erken saatlerinde kazanda pişirmeye başlayan aile üyeleri, ahşap ekmek teknesinde mısır ununu eleyip tuz ve az miktarda buğday unuyla buluşturuyor.

Karışıma kazanda püre haline gelen kabakların eklenmesiyle oluşan hamur yaklaşık 2 saat dinlendiriliyor. Elle yoğurulan hamur, ekşi mayayla karıştırılarak 2 saat daha mayalanmaya bırakılıyor.

Büyük bir özenle hazırlanan hamur karalahana yaprağı üzerinde önceden odun ateşiyle yakılan taş fırında pişirilmeye başlanıyor. Aile üyelerinin kontrol ederek pişirdikleri bal kabaklı mısır ekmekleri, 24 saatin sonunda sofraya geliyor.

Mahallede sadece Köşeli ailesi tarafından yılda birkaç kez üretilen ekmekler, komşulara ve çevredeki yurttaşlara ikram ediliyor.





"AİLECEK, EL BİRLİĞİYLE ÜRETİYORUZ"

Aile üyelerinden anne Fatma Köşeli, bal kabaklı mısır ekmeğini üç kuşaktır yaptıklarını söyledi.

Hem geleneklerini sürdürdüklerini hem de ailecek ekmek üretmekten büyük keyif aldıklarını dile getiren Köşeli, "Üç kuşaktır fırınımızı yakıyoruz. Kuşaktan kuşağa, biz de inşallah gençlerimize vesile olacağız. Onlar da inşallah bu işi sürdürecekler" ifadesini kullandı.

Köşeli, ekmek üretiminin özveri ve sabır istediğine dikkati çekerek, "Hepsi ölçülü. 40 kilo un kullanıyoruz. Tanesi 1 kilogram gelecek şekilde değişiyor. Fırınımıza 40 tane ekmek sığdırabiliyoruz, yeri geliyor 45 oluyor ama gerçekten zahmetli bir iş. İki günümüzü alıyor ama ailecek hatta sülalece bu işi yapıyoruz" diye konuştu.