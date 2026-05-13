Uçak yolculuğunda hijyen tuzağı: Uzmanlar 'sakın elinizi yıkamayın' diyerek uyardı!

Hava yolu seyahatleri modern dünyanın en büyük kolaylıklarından biri olsa da, dar kabinlerdeki hijyen koşulları her zaman tartışma konusu olmaya devam ediyor. Özellikle 30 bin fit yükseklikteki tuvalet kullanımı konusunda uzmanlardan gelen son uyarılar, temel hijyen kurallarını yeniden sorgulatıyor. Akademik araştırmacıların sunduğu verilere göre, uçak tuvaletlerinde el yıkamak, yolcuları sandıklarından daha fazla bakteriye maruz bırakabiliyor.

TEMİZLENEN ALANLAR VE UNUTULAN DETAYLAR

Uçaklarda tuvalet kabinleri yer hizmetleri ve kabin ekibi tarafından düzenli olarak dezenfekte edilse de, mikrop yoğunluğunun en yüksek olduğu bazı noktalar temizlik protokollerinde gözden kaçabiliyor. Josephine Remo, tuvalet klozetlerinin temizlendiğini ancak kapı kilitleri, sürgüler ve kapı kollarının aynı sıklıkta dezenfekte edilmediğini vurguluyor. Bu durum, hijyen sağlandığı düşünülürken aslında bir mikrop transfer döngüsüne girilmesine neden oluyor.

KAPI KOLLARI VE KİLİTLER: MİKROPLARIN YUVASI

Uzmanların el yıkamaya karşı çıkmasının temelinde yatan neden oldukça basit bir mekanizmaya dayanıyor. Yolcu ellerini lavaboda yıkasa dahi, kabinden çıkmak için dokunmak zorunda olduğu kapı mandalı veya kolu, ellerini yıkamamış yüzlerce kişinin temas ettiği bir yüzey olma özelliği taşıyor.

Case Western Reserve Üniversitesi’nden Doç. Dr. Shanina Knighton, bu noktada yüzeylere karşı "farkındalık" geliştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Knighton, özellikle kapı mandallarının el yıkamayan yolcular tarafından da kullanıldığına dikkat çekerek, yıkanmış temiz ellerin bu kirli yüzeye temas etmesiyle tüm hijyen çabasının saniyeler içinde boşa gittiğini ifade ediyor.

ALTERNATİF YÖNTEMLER VE UÇAKTAKİ SU TEHLİKESİ

Peki, uçuş sırasında hijyen nasıl sağlanmalı? Hunter College NYC Gıda Politikası Merkezi İcra Direktörü Charles Platkin, kendi yönteminin elleri yıkamak yerine yüksek alkol içerikli dezenfektan mendiller kullanmak olduğunu belirtiyor. Bu sayede hem musluk suyundaki potansiyel bakterilerden kaçınılmış oluyor hem de kapı koluna bu mendille temas ederek kabinden güvenle çıkılabiliyor.

Platkin ayrıca, uçaktaki su sistemine dair daha çarpıcı bir uyarıda bulunuyor. Uçakların su tanklarının temizliği konusundaki endişeler nedeniyle, uçuş süresince şebeke suyu kullanılarak hazırlanan kahve ve çay gibi sıcak içeceklerin tüketilmemesini öneriyor. Uzmanlar, güvenli bir seyahat için kapalı ambalajlı suların tercih edilmesini ve el hijyeni için su yerine dezenfektan ürünlere güvenilmesini tavsiye ediyor.