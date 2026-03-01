"Ateş", "kor" anlamına gelen ve sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşecek olan cemreler halk arasında baharın gelişi olarak kabul ediliyor. Peki, Üçüncü cemre ne zaman ve nereye düşecek? 2026 üçüncü cemre düşme tarihi

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşüyor.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

Cemrenin ikincisi 27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre de 6 Mart 2026 günü toprağa düşecek.

Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.