Yayınlanma: 13.07.2023 - 10:01

Güncelleme: 13.07.2023 - 10:01

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, yeni bir proje için 5-6 kilo vermeyi hedefleyen ancak sağlık sorunları nedeniyle 17 kilo birden verdi. Ünlü oyuncunun uyguladığı diyet nedeniyle sağlık sistemi çöktü. Ufuk Özkan'ın kim olduğu, nereli, kaç yaşında ve sağlık durumunun nasıl olduğu merak ediliyor. Peki, Ufuk Özkan kimdir, nereli, kaç yaşında? Ufuk Özkan hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? İşte, Ufuk Özkan hakkında merak edilenler...

UFUK ÖZKAN KİMDİR?

Ufuk Özkan, 11 Nisan 1975 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Çerkes asıllı olan Ufuk Özkan, birçok tiyatro, dizi ve sinemada rol almıştır.

Annesi Of, Trabzonlu, babası ise Samsun'un Tekkeköy ilçesindendir. Almanya'da doğup büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra Türkçeyi iyi konuşamaması nedeniyle öğretimine 8. sınıf yerine 5. sınıftan devam etmiştir.

Samsun Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden (2001) mezun olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmıştır.

Tiyatro Kılçık ile 3 yıl kabare tiyatrosu yapmıştır. 2003 yılında BKM yapımı olan "Ölümsüz Aşk" dizisinde başrolde yer aldı. Asuman Dabak Tiyatrosu'nda da oyunculuk yapmıştır.

İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. 2009-2011 yılları arasında yayımlanan "Geniş Aile" dizisinde "Cevahir" karakterini canlandırmıştır ve bu diziden sonra tanınırlığı daha çok artmıştır.

2005 yılında evlendiği Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022 tarihinde boşanmıştır. Eren adında bir oğlu vardır.

Kardeşi Umut Özkan da kendisi gibi oyuncudur. Dizilerde oynamaktadır.

UFUK ÖZKAN HASTALIĞI NE?

Oyuncu Ufuk Özkan'ın üçüncü derece siroz olduğu ortaya çıktı. Acıbadem’deki bir hastanede teşhis konulan Özkan, organ nakli olmaması durumunda hayatını kaybedecek.

UFUK ÖZKAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı o paylaşım;

"Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bi açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor. Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldüm. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor. Ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim. Bugünden sonrada Allah’ın izniyle böle bi niyetim yok en kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım.Tüm sevgi dolu dua dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Saygı ve Sevgilerimle Ufuk Özkan (abiniz,kardeşiniz) İyi ki varsınız."

UFUK ÖZKAN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

2023 Adalet

2023 Düşeş: Mafya Sızıntısı - Ölümsüz Arif

2022 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı - Salih Reis

2022 Duy Beni - Derviş Demir

2022 Demet Akbağ ile Güldürme Beni - Kendisi

2022 Ah Be Birader - Orhan

2021 Star Market - Sunucu

2019 Geniş Aile Komşu Kızı - Cevahir Kirişçi

2018 Aileler Yarışıyor - Sunucu

2018 Milyonluk Kuş - Hakkı

2017 Kalk Gidelim - Seyfettin Dal

2017 Ben Bilmem Eşim Bilir - Kendisi

2016 Hayat Bazen Tatlıdır - Şerif Alkan (Müdür)

2016 Sen Sağ Ben Selamet - Sansar Sinema filmi

2016 Ben Bilmem Eşim Bilir Evi - Sunucu

2016 Ben Bilmem Eşim Bilir - Sunucu

2016 Güzel İkili - Tahsin

2016 Geniş Aile: Her Türlü - Cevahir Kirişçi

2016 Aile İşi - Hakan

2015 Geniş Aile: Yapıştır - Cevahir Kirişçi

2012 Zengin Kız Fakir Oğlan - Nurhan Süleymanoğlu

2013 Aileler Yarışıyor - Sunucu

2012 N'apcaz Şimdi - Toygar

2012 Türk'ün Uzayla İmtihanı - Kaptan Fatih Yıldırım

2009 Geniş Aile - Cevahir Kirişçi

2011 Hayatım Dizi - Sunucu

2010 Pak Panter - Adem - PP7

2009 Süpürr! - Şuşu (Şuayip)

2008 Benim Annem Bir Melek - Artiz (Ayhan)

2008 Cesaretin Var mı Aşka - Şeref

2007 Güzel Günler - Şenol

2007 Ayda - Nuri

2006 Beyza'nın Kadınları - Muhabir

2006 Emret Komutanım Şah Mat - Er Vedat Yemişçi

2006 Üsame Bülbül ve Ben

2006 Kızlar Yurdu

2005 Emret Komutanım - Terliksi Vedat Yemişçi

2004 Bütün Çocuklarım - Oğul Kıroğlu

2003 Ölümsüz Aşk - Özgür Güngör

2002 Tatlı Hayat - Ergin

2000 Çiçek Taksi