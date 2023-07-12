Yayınlanma: 12.07.2023 - 17:03

Güncelleme: 12.07.2023 - 17:03

Pablo Sarabia hakkında çıkan transfer haberleriyle dikkatlari üzerine çekmeye devam ediyor. Pablo Sarabia'nın hayatı ve futbol kariyeri araştırılıyor. Galatasaray ile adı anılan Pablo Sarabia'nın kim olduğu, nereli, kaç yaşında, hangi mevkiide oynadığı ve hangi takımlarda futbol oynadığı merak konusu oldu. Peki, Pablo Sarabia kimdir, nereli, kaç yaşında? Pablo Sarabia hangi takımlarda futbol oynadı? İşte ayrıntılar...

PABLO SARABİA KİMDİR?

Pablo Sarabia, 11 Mayıs 1992 yılında İspanya'nın Madrid şehrinde dünyaya geldi. Pablo Sarabia profesyonel futbol hayatına doğduğu şehrin takımı olan Real Madrid B takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Getafe ve Sevilla kulüplerinde oynadı. 2019 yılında Paris Saint-Germain'e transfer oldu.

Pablo Sarabia, 1.74 boyunda ve orta saha mevkiisinde görev yapmaktadır.

PABLO SARABİA HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2009-2011 Real Madrid B

2011-2016 Getafe

2016-2019 Sevilla

2019-2023 Paris Saint-Germain

2021-2022 Sporting CP (kiralık)

2023 - Wolverhampton Wanderers

PABLO SARABİA MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2008 İspanya U-16

2008 İspanya U-17

2010 İspanya U-18

2010 İspanya U-19

2011 İspanya U-21

2019– İspanya



