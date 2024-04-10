Ufuk Özkan’ın eski eşi Nazan Özen'den eşinden nafaka isyanı!

Yayınlanma: 10.04.2024 - 09:45

Güncelleme: 10.04.2024 - 09:45

Ufuk Özkan geçen yıl karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanelik olmuş, sağlığına kavuşan Özkan daha sonra setlere dönmüştü. Sevgilisi Sibel Osmanoğlu’yla verdiği görüntülerle de çok konuşulan 48 yaşındaki ünlü oyuncu 1,5 yıl önce boşandığı 17 yıllık eşi Nazan Özen’le olan nafaka davası yeniden gündemde. Ufuk Özkan boşanma davası sonrası mahkemenin belirlediği 45 bin TL nafakanın azaltılması için nafaka indirim davası açmıştı.

Şu günlerde tiyatro oyunlarında rol alan Ufuk Özkan’ın 16 yaşındaki oğlunun annesi Nazan Özen şu ifadeleri kullandı:

"Kasım ayından beri yaklaşık 6 aydır tek kuruş nafaka ödemiyor. Mayısta nafaka ceza davamız var. Kendisine her türlü ödeme kolaylığını ve anlayışı göstermemize rağmen hiçbir olumlu adım atmadı. En azından evladının temel ihtiyaçlarını gidermek adına iyi niyet göstermesi gerekirken kendisi konuyla ilgili olumsuz tavrını sürdürmekte ısrar ediyor"

