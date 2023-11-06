Siroza yakalan ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan yeni açıklama: 'Hastane kontrollerim var...'

Yayınlanma: 06.11.2023 - 10:16

Güncelleme: 06.11.2023 - 10:16

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz temmuz ayında siroza yakalandığını duyurmuştu. Ünlü oyuncu, önceki gün İstanbul’da bir AVM’de objektiflere yansıdı.

Sağlık durumu hakkında konuşan Özkan, şu anda gayet iyi olduğunu dile getirdi.

"İLAÇ TEDAVİLERİM VAR"

Özkan sağlık durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Şu an gayet iyiyim. Düzenli olarak hastane kontrollerim ve ilaç tedavilerim var. Kendime çok dikkat etmeye çalışıyorum.”