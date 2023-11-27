Siroz hastalığından kurtulan Ufuk Özkan yeni aşka yelken açtı

Oyuncu Ufuk Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.11.2023 - 12:10
Siroz hastalığından kurtulan Ufuk Özkan yeni aşka yelken açtı
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'Geniş Aile'deki 'Cevahir' karakteriyle tanınan Ufuk Özkan siroz hastalığına yakalanması sebebiyle zor günler geçirmişti. Tedavi altınan 48 yaşındaki oyuncu daha sonra sağlığına kavuşmuştu.

Setlere dönüşüyle hayranlarını sevindiren Ufuk Özkan şimdilerde aşk hayatı ile gündeme geldi.

Özkan yeni sevgilisi ile karesini Instagram hesabından "İyi ki" notuyla paylaştı.

NAFAKADAN YAKINMIŞTI

Ufuk Özkan 2005 yılında evlendiği Nazan Güneş’ten 2022’de boşanmıştı. Geçen aylarda verdiği bir röportajda eski eşine ödediği nafakadan dert yanan Özkan, “En yüksek nafaka veren birkaç kişiden biriyimdir” demişti.


Ufuk Özkan siroz Geniş Aile dizisi

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