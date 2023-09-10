Yayınlanma: 10.09.2023 - 16:29

Güncelleme: 10.09.2023 - 16:29

Ufuk Yıldırım ismi Google'da en çok aratılanlar arasına girdi. Peki, Ufuk Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Ufuk Yıldırım şarkıları neler? İşte Ufuk Yıldırım'ın hayatı..

UFUK YILDIRIM KİMDİR?

Ufuk Yıldırım, 26 Ağustos 1970'de Almanya'da doğdu.

Önceleri Grup Vitamin üyesi olan sanatçı buradan ayrılarak Ercan Saatçi ile birlikte ikili müzik grubu Ufuk-Ercan"nı oluşturarak insanların gülümseyerek dinlediği esprili parçalar yaptılar.

Daha sonra yoluna tek başına devam eden Ufuk Yıldırım 1994'te Çabuk Gel Annem 1996'da Ufuk Yıldırım 96 ve daha sonrasında iki tane daha müzik albümü yaparak çalışmalarını sürdürdü. 1996 senesinde Ford Escort otomobil reklamı için "Tutkunum" adlı parçayı seslendirdi. Tutkunum parçasının sözü kendisi ve ilk eşi Burcu ile beraber yazmış, müziğini kendisi bestelemiştir. Klip versiyonunda ise Abdullah Oğuz tarafından çekildi.

Sanatçı yorumculuğun yanında söz yazarı ve besteci olarak da eserler üreten Ufuk Yıldırım, ayrıca enstrüman olarak klavye çalan sanatçı Barış Manço ve bazı sanatçıların orkestralarında çalıştı.

UFUK YILDIRIM EVLİ Mİ?

Ufuk Yıldırım, ilk eşi Burcu Hanım'dan boşanarak 2003'te haber sunucusu Sonay Dikkaya ile ikinci evliliğini yapmış 2006'da bir çocuğu dünyaya geldi.