Uğur Arslan'ın doğum günü partisinin sonu kötü bitti: Bergüzar Korel'den hayranlarını endişelendiren haber

'Yargı' dizisinde 'Komiser Eren' karakterini canlandıran Uğur Aslan’ın bir mekanda yaptığı 50 kişilik doğum günü partisinin ardından oyuncu Bergüzar Korel ertesi gün rahatsızlandı. Üç çocuk annesi oyuncu Bergüzar Korel'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
18 Şubat 2022 Cuma, 10:50
Uğur Arslan'ın doğum günü partisinin sonu kötü bitti: Bergüzar Korel'den hayranlarını endişelendiren haber
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Önceki günlerde İstanbul'daki bir mekanda ‘Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Arslan için 50 kişilik bir doğum günü partisi organize edilmişti. Partiye Arslan’ın yakınları da dahil olmak üzere pek çok ünlü isim davet edildi. Ancak partinin ardından kötü haber geldi.

POZİTİF ÇIKTI

TV8’de yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre, partiye katılan ve halay çeken Bergüzar Korel'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumu iyi olan başarılı oyuncunun tedavisine evinde devam ediyor.

Korel ile o akşam yakın olan birçok ünlü isim de birer birer hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı.

Üç çocuk annesi Bergüzar Korel, sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.


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