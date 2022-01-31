Bergüzar Korel'den Esra Erol'a destek: 'İyi ki varsın altın kalpli dostum'
ATV'de yayınlanan programında, yüzünün görünmesini istemeyen 18 yaşında bir genç kızı canlı yayında azarlayan ve ifşa eden Esra Erol, sosyal medyada tepki çekmişti. Erol'a başta Hazal Kaya olmak üzere pek çok kişiden tepki gelirken; Bergüzar Korel'den ise destek geldi. Korel, Erol için "İyi ki varsın altın kalpli dostum" sözlerini kullandı.
İktidara yakınlığı ile bilinen ATV'de Esra Erol'un ekranda yüzünün gözükmesini istemeyen 18 yaşındaki genç kızı azarlaması ve ifşa etmesi sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.
Erol'un programına katılan Münevver Yıldırım, 18 yaşındaki kardeşinin 40 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Kadir Akkoyun'a gittiğini iddia etmişti. Stüdyoya gelen genç kız, yüzünün gösterilmesini istememiş ve ardından da sinir krizi geçirmişti.
“Ben görünmeyeceğim” diyen genç kıza, Esra Erol, “Tamam sen görünme, arkanı dön” derken, genç kız, “Bırak, çekmeyin. Bırakın ya” diyerek isyan etmişti. Erol ise, “Tamam, çıkmasın yayına. Çekmeyin şunu” derken, “Bir şey söyleyeceğim. Lütfen aynı isyanı iki çocuklu bir adam sana farklı şekilde yaklaştığında bedenini korumak için de göster” diyerek, genç kızı azarlamıştı.
BİRÇOK ÜNLÜ İSİM TEPKİ GÖSTERDİ
Erol, evli bir erkek tarafından cinsel tacize maruz bırakılan ve programa çıkmak istemeyen genç kıza "18 yaşındasın kızım sen! Baban yaşındaki adam sana farklı dokunuyor. Bu mu senin geleceğin? Bu mu kendine layık gördüğün hayat! Bu mu yaşamdan beklediğin Elif? O çatı katını mı layık görüyorsun kendine?" diye bağırmıştı.
O anlar sosyal medyada tepkiyle karşılanmış; aralarına ünlü isimlerin de dahil olduğu pek çok isim Erol’un, programa çıkmak istememesine rağmen 18 yaşındaki genç kızı azarlamasına ve ifşa etmesine tepki göstermişti.
BERGÜZAR KOREL'DEN ESRA EROL'A DESTEK
Tepkiler sürerken; ünlü oyuncu Bergüzar Korel'den Esra Erol'a destek geldi.
Instagram’ın hikayeler kısmından yaptığı paylaşımla Erol’un
yanında olduğunu belirten Koreli paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Dün gece yavruları uyuttuktan sonra arkadaşımın programını izledim.. Ve yaşanan korkunç olaydan sonra ders niteliğindeki isyanına şahit oldum. Programın bu kısmını istedim kendisinden. Anne babalar kulak verin bu sözlere.. İyi ki varsın altın kalpli dostum."
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