Uğur Dündar anısını anlattı, stüdyoyu kahkahaya boğdu
Duayen gazeteci ve televizyoncu Uğur Dündar, Okan Bayülgen'in sunduğu yılbaşı özel programına konuk oldu.
Gazeteci Uğur Dündar, "Uykusuzlar Kulübü Yılbaşı Özel" programında anlattığı anısıyla stüdyoyu kahkahalara boğdu.
Dündar, "Bizi Karpuz Festivali’ne davet ettiler, kalktık gittik. Şehrin dışında aşiret topluluğu ve bir damda bize ziyafet sofrası hazırlanmış. Yanımızda da dönemin meşhur Rockçısı var. Kalaşnikoflar geldi yanımızda sıkıyorlar baktım Rockçı yok, masanın altına girmiş" dedi.
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