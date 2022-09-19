Uğur Pektaş, paylaşımlara 'sitem' etti: 'Eşimizin en mahrem halleri...'
Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde rol aldıktan sonra uzun süre sessizliğini koruyan ünlü oyuncu Uğur Pektaş, yıllar sonra sessizliğini bozdu. Pektaş, sosyal medyada eşlerinin mahrem görüntülerini paylaşanlara sitem etti.
Fenomen dizi Arka Sokaklar'da rol almasının ardından inzivaya çekilen ve son olarak geçen hafta Ömer Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesinde objektiflere yansıyan ünlü oyuncu Uğur Pektaş, yıllar süren sessizliğini sosyal medya hesabından paylaştığı gönderi ile bozdu.
"EŞİMİZİN EN MAHREM YERİ RUHUMUZ İÇİNDİR"
Eşlerinin mahrem görüntülerini paylaşanlara sitem eden Pektaş, "Çoook derinlere gömdüğün vicdanının kulağıyla dinleyesin istersen ve yapabilirsen eğer...Modadır ya paylaşırız orada burada yediğimizi, içtiğimizi, gittiğimiz yerleri, eşimizin en mahrem görüntülerini...Neden paylaşıyorum demez paylaşan kişi, sadece rapor verir gibi o anını nakleder birilerine...İçindeki hangi boşluk bunu yaptırır... Sence? Oysaki yediğin, içtiğin bedenin, zihnin içindi...Eşinin, ailenin en mahrem halleri kalbiniz için ruhunuz içindi..." dedi.
"GİZLİCE YARIŞ..."
Pektaş, paylaşımını şöyle sürdürdü:
"Gerçekten sevsen, yaşadığın andan keyif alsan paylaşır mısın Acaba yine de? Bakın ben su durumdayım, bu durumdayım diye....Şükür haliyle seni dünyaya gönderene teşekkürlerini sunsan verdikleri için ...Başkalarıyla gizlice yarışa gireceğine...İnsanlar ışıklı insanları, pırıltılı şeyleri severler ama çoğu o ışığın kendi karanlıklarını göstermelerinden korkup kaçarlar... Kalanlar ayanlardır... Bizler bu oyunları oynarken birileri çok ciddi oyunlar oynuyor unutma, fark et..."
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