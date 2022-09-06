Necati Şaşmaz ve Uğur Pektaş, ölen tarikat 'şeyhi' Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesinde ortaya çıktı

06 Eylül 2022 Salı, 12:15

"Kadının ekonomik özgürlüğü aldatmaca, çalışan kadın yuvasını dağıtıyor", "Hamile kadınların sokakta gezmesi doğru değil" ve TBMM çatısı altında, "Bu ülkede inkilaplaştırma (köpekleştirme) yapıldı" ifadeleriyle gündeme gelen Cerrahi tarikatının 'lideri' Ömer Tuğrul İnançer, geçen günlerde öldü.

Önceki gün, İnançer için cenaze töreni düzenlendi. İnançer'in cenazesi Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nden Fatih Camii'ne götürüldü.

İKİ ÜNLÜ İSİM CENAZEDE GÖRÜNTÜLENDİ

Aralarında Şarkıcı Ahmet Özhan'ın da bulunduğu kalabalık, cenazeyi taşırken dua edip ve ilahiler söyledi. Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz ve Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş da Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesinde saf tutup dua etti.

Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Uğur Pektaş, son olarak 2020 yılında Survivor yarışmasına katılmıştı. Pektaş, Gamze Özçelik'ten boşandıktan sonra gözlerden uzak yaşamaya başladı.

ERDOĞAN DA KATILDI

İnançer için ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün hocamızı hakka uğurluyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Rabbim sevgili habibinin sancağı altında buluşturmayı nasip eylesin. Ömer Tuğrul hocamızı hayatında, ölüm noktasında ölümün bir yok oluş değil ölümün ancak ebedi aleme tebdili mekan ile yürüyüş olduğunu bilirdik" dedi.

Erdoğan, Ömer Tuğrul İnançer'in tabutuna da omuz verdi.