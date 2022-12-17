Uğur Şahin'in sözlerini paylaştı... Ece Seçkin'in 'Covid-19 aşısı' açıklaması tepki çekti
Şarkıcı Ece Seçkin, Prof. Dr. Uğur Şahin'in "3 doz koronavirüs aşısı yeterli değil" sözlerine tepki göstererek "Yemem o yalanları. 2. doz aşıdan sonra hayatımın nasıl kaydığını tedavim bittikten sonra anlatacağım. Aşı olmadığı için cahillikle suçladığım herkesten özür dilerim" ifadelerini kullandı. Seçkin'in aşı karşıtı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti.
Şarkıcı Ece Seçkin, bu sefer de koronavirüs aşısıyla ilgili yaptığı çıkışla dikkat çekti. Prof. Dr. Uğur Şahin'in "3 doz yeterli değil" sözlerini Twitter hesabından yayınlayan Seçkin, yaşadığı sağlık problemlerini Covid-19 aşısı ile ilişkilendirerek, Şahin'e tepki gösterdi.
"HAYATIM KARARDI"
Şimdilerde tedavi gördüğünü söyleyen şarkıcı, "Bir daha yemeyiz o yalanları. 2. doz kovid aşısından sonra hayatımın nasıl karardığını tedavim bittikten sonra anlatacağım. Etrafımdakilere aşı baskısı yaptığım için de vicdan azabı çekiyorum. Aşı seviciliğime maruz kalan ve aşı olmadığı için cahillikle suçladığım herkesten özür dilerim" dedi.
Seçkin'in söz konusu paylaşımı sosyal medyada tartışma yarattı.
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