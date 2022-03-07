Ukrayna'da savaşa direnen 'kedili' kafe: Sığınakları bile var

07 Mart 2022 Pazartesi, 11:22

Ukrayna'ya Rusya tarafından 24 Şubat'ta başlatılan askeri harekat devam ediyor. Ukrayna halkı, savaşın sonuna kadar sığınacak güvenli bir yer bulma umuduyla, çoğu zaman evcil hayvanlarıyla evlerini terk ediyor.

Gerilimin arttığı bu ortamda; insanların içini ısıtan bir hikaye, Ukrayna’nın Lviv kentinden geldi.

Lviv’deki Cat Cafe’nin sahibi Serhii Oliinyk, mekanını altı yıl önce açtı. Kafeye adını veren 20 kedisi olan Oliinyk, bir yandan bir şeyler atıştırmak, bir yandan da kedilerin sevgi dolu arkadaşlığının tadını çıkarmak için güvenli bir yer haline geldi.

NTV'nin CNN'den aktardığı habere göre; savaşın çoğu işletmeyi alt üst etmesi ve Ukraynalıların kaçmasına neden olmasıyla Oliinyk ve ailesi, Ukrayna'da kalmaya ve kafeyi her zamanki gibi işletmeye devam etmeye karar verdi.

ŞEHRİ TERK ETMİYORLAR

“Ülkemizden asla ayrılmayacağımızı, gelecekte kendimizi görebileceğimiz tek yerin burası olduğunu anladık” diyen Oliinyk, gelecek belirsiz olsa bile, şehrini terk etmiyor.

Oliinyk ayrıca, sıcak yemek ve olumlu duygulara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyan insanlar ve göçmenler için güvenli bir alan sağlamaya devam ediyor. Kafede ikisi bodrum katta olmak üzere üç büyük oda bulunuyor. Bu nedenle hava saldırısı uyarısı durumunda müşteriler ve kediler için güvenli bir sığınak var. Sahipleri, savaşa dayanmak için iyi hazırlanmış ve herkesi ağırlıyor.

CNN'den Erin Burnett, kedili kafenin hikayesini kaleme alırken, oynayan bir kedinin savaş ortamında yüzleri gülümsettiğini söyleyerek, “Buna bakıp gülümsemeden duramazsınız. Bugün değilse, gülümsemek için başka ne zaman bir sebep bulabiliriz?” ifadesini kullandı.