Gigi Hadid, defile gelirlerini Ukrayna ve Filistin'e bağışlayacak

07 Mart 2022 Pazartesi, 10:57

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri harekat devam ediyor. Bu süreçte pek çok ünlü isim, savaş mağdurları için bağış yardımında bulunuyor.

Son olarak Ünlü süper model Gigi Hadid de, Ukrayna ve Filistine’e desteğini açıkladı. Babası Filistinli, annesi Hollandalı olan 26 yaşındaki Amerikalı model, defilelerden kazandığı parayı, savaştaki Ukrayna’nın yaralarını sarması ve Filistin’de süregelen çatışma ortamından zarar görenler için bağışlayacağını duyurdu.

Instagram hesabından açıklama yapan Hadid, “Moda Ayı takviminde ben ve çalışma arkadaşlarım yeni moda koleksiyonlarını tarihin yıkıcı ve travmatik zamanlarında sergiliyoruz. İş planlarımıza çok fazla müdahale etme imkanımız yok, ama bir şey yapmak için ‘yürümek’ istiyoruz” diye yazdı.

"KALPLERİMİZ, İNSANLIĞIN ADALETİ İÇİN AÇIK OLMALI"

“Arkadaşım Mica Argan˜araz’ın izinden gidiyor ve Sonbahar 2022 defilelerinden elde edeceğim kazancımı savaştan mustarip olan Ukrayna kadar aynı deneyimi yaşayan Filistin’e de bağışlıyorum” diyen Hadid, “Gözlerimiz ve kalplerimiz tüm insanlığın adaleti için açık olmalı” ifadesini kullandı.

"SAVAŞIN BEDELİNİ MASUM HAYATLAR ÖDÜYOR, LİDERLER DEĞİL"

Ünlü model mesajını, “Siyasetin, ırkın, dinin ötesinde hepimiz birbirimizi kardeş olarak görmeliyiz. Günün sonunda masum hayatlar savaşın bedelini ödüyor, liderler değil. Ukrayna’dan elinizi çekin. Filistin’den elinizi çekin. Barış. Barış. Barış” sözleriyle bitirdi.

Hadid, Ukrayna-Rusya savaşının başladığı günlerde de “Kalbim Ukrayna için acıyor. Putin’in saldırıları, dünyadaki tüm demokratik ülkeler için tehdittir ve durdurulmalıdır. Barış, barış, barış” mesajını yazmıştı.