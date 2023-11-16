Uludağ’a senenin ilk karı yağdı

Yayınlanma: 16.11.2023 - 13:39

Güncelleme: 16.11.2023 - 13:39

Türkiye’nin gözde kış turizmi merkezlerinden Uludağ’a ilk kar düştü.

Geçen yıl eylül ortasında yağan ilk kar bu sene kasım ortasında yağdı.

Hava sıcaklığının 1 ile 3 arasında ölçülürken, yarın ise en düşük sıcaklık -1 en yüksek 8 olması tahmin ediliyor.