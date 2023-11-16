Uludağ’a senenin ilk karı yağdı
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’a sezonun ilk karı yağdı.
Türkiye’nin gözde kış turizmi merkezlerinden Uludağ’a ilk kar düştü.
Geçen yıl eylül ortasında yağan ilk kar bu sene kasım ortasında yağdı.
Hava sıcaklığının 1 ile 3 arasında ölçülürken, yarın ise en düşük sıcaklık -1 en yüksek 8 olması tahmin ediliyor.
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