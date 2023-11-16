Uludağ’a senenin ilk karı yağdı

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’a sezonun ilk karı yağdı.

İHA
Yayınlanma: 16.11.2023 - 13:39
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Türkiye’nin gözde kış turizmi merkezlerinden Uludağ’a ilk kar düştü. 

Geçen yıl eylül ortasında yağan ilk kar bu sene kasım ortasında yağdı.

Hava sıcaklığının 1 ile 3 arasında ölçülürken, yarın ise en düşük sıcaklık -1 en yüksek 8 olması tahmin ediliyor.


Uludağ Kar Bursa

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