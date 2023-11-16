Son Dakika: İzmir'de metro raydan çıkarak duvara çarptı!
Son dakika gelişmesi... İzmir’de seyir halindeki metro, Sanayi durağında raydan çıkarak duvara çarptı. Bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği öğrenildi.
İzmir’de seyir halindeki metro, Sanayi durağında raydan çıkarak duvara çarptı. Bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği öğrenildi.
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