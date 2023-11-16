Son Dakika: İzmir'de metro raydan çıkarak duvara çarptı!

Son dakika gelişmesi... İzmir’de seyir halindeki metro, Sanayi durağında raydan çıkarak duvara çarptı. Bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 16.11.2023 - 12:19
Son Dakika: İzmir'de metro raydan çıkarak duvara çarptı!
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İzmir’de seyir halindeki metro, Sanayi durağında raydan çıkarak duvara çarptı. Bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği öğrenildi.

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İzmir metro Son dakika

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