Umaç çorbası nasıl yapılır? Umaç çorbasının malzemeleri neler?
Kocaeli mutfağından umaç çorbasının tarifi merak ediliyor. Peki, umaç çorbası nasıl yapılır? Umaç çorbasının malzemeleri neler?
Kocaeli mutfağına özgü ve az malzemeyle yapılan umaç çorbasının tarifi ve malzemeleri merak ediliyor. Kış günlerinde çorbayı mutfağından eksik etmeyenler, umaç çorbasını araştırıyor. İşte umaç çorbasının tarifi...
UMAÇ ÇORBASININ MALZEMELERİ NELER?
Malzemeler: 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı süt, 2 adet yumurta, 1 çorba kaşığı sirke, 1 adet soğan, 2 domates, 1 kase un, 2 yemek kaşığı sıvı yağ.
UMAÇ ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Yapılışı: Yağ, yoğurt, süt, bir adet yumurta ve sirke, aldığı kadar un ile yoğrulur bir süre dinlendirilip parçalara ayrılır. 1 adet soğan 2 kaşık sıvı yağda sararıncaya kadar kavrulur, 2 adet rendelenmiş domates ilave edilir. 4 bardak su, bir kase un, bir yumurta ile umaç yapılır ve kaynayan suya ilave edilir.
Video Haberler
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB'den Hiranur Vakfı'nın binasına mühür kararı
- Ailesi konuştu, Soykan belgelerle yanıt verdi
- İşte 2023 yılının poşet fiyatı
- NATO'nun kapısını açan minibüsçü Mahmut
- AKP istismara sessiz kaldı
- 'Öncekini bilmiştim' diyerek duyurdu!
- Çocukları BİM'e götürüp slogan attırdı!
- Ücretsiz yemek önergesine AKP'li belediyeden 'yanıt'
- Kemal Kılıçdaroğlu ateş püskürdü
- Otobüsle gelip TIR ve kamyonlarla götürüyorlar