Umaç çorbası nasıl yapılır? Umaç çorbasının malzemeleri neler?

08 Aralık 2022 Perşembe, 16:31

Kocaeli mutfağına özgü ve az malzemeyle yapılan umaç çorbasının tarifi ve malzemeleri merak ediliyor. Kış günlerinde çorbayı mutfağından eksik etmeyenler, umaç çorbasını araştırıyor. İşte umaç çorbasının tarifi...

UMAÇ ÇORBASININ MALZEMELERİ NELER?

Malzemeler: 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı süt, 2 adet yumurta, 1 çorba kaşığı sirke, 1 adet soğan, 2 domates, 1 kase un, 2 yemek kaşığı sıvı yağ.

UMAÇ ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Yapılışı: Yağ, yoğurt, süt, bir adet yumurta ve sirke, aldığı kadar un ile yoğrulur bir süre dinlendirilip parçalara ayrılır. 1 adet soğan 2 kaşık sıvı yağda sararıncaya kadar kavrulur, 2 adet rendelenmiş domates ilave edilir. 4 bardak su, bir kase un, bir yumurta ile umaç yapılır ve kaynayan suya ilave edilir.