Burak Deniz ve Öykü Karayel başrolde: 'Umami'den ilk tanıtım geldi...

Yayınlanma: 09.01.2025 - 21:03

Güncelleme: 09.01.2025 - 21:03

12 Şubat'ta Disney+ kütüphanesine eklenecek olan "Umami" filminden beklenen tanıtım yayımlandı. Burak Deniz ve Öykü Karayel'i buluşturan dizinin yönetmen koltuğunda Emre Şahin oturuyor. Filmin senaristliğini Can Cengiz üstleniyor.

Stephen Graham, Hannah Walters, Vinette Robinson gibi isimleri buluşturan 2021 yapımı "Boiling Point" filminden uyarlanan "Umami" Osman Sonant, Onur Ünsal, Ulvi Kahyaoğlu, Tuğba Çom Makar, Nergis Öztürk, Murat Kılıç, Selin Şekerci, Can Bartu Arslan, Doğaç Yıldız, Taha Bora Elkoca, İzabella Muzurbaeva, Özlem Türay ve Kürşat Demir gibi isimleri buluşturacak.

"Umami" filminin konusu ise şöyle:

Sina Bora, İstanbul’da lüks bir restoranı başarıyla yöneten bir şeftir. O iş hayatının zorluklarıyla boğuşurken bir yandan da hem kişisel hayatı hem de ekibinin istekleriyle başa çıkmaya çalışır.