Galatasaray Spor Kulübü'nün eski futbolcusu ve spor spiker Ümit Aktan, 76 yaşında hayatını kaybetmişti. Peki, Ümit Aktan kimdir? Spor spikeri Ümit Aktan nereli, kaç yaşında? Ümit Aktan neden yaşamını yitirdi?

ÜMİT AKTAN KİMDİR?

1949 yılında Aydın, Nazilli'de doğdu. Lise yıllarından itibaren futbola başladı ve Galatasaray altyapısına girdi. Burada yaşadığı talihsiz bir sakatlık sonucu futbolu bırakmak zorunda kaldı. 1972 yılında TRT'de spor spikerliğine başlayan Aktan aynı dönemler içinde çeşitli spor programlarında sunuculuk yaptı.

ÜMİT AKTAN'IN HAYATI VE KARİYERİ

1975 yılında Türkiye Spor Yazarları Derneği 'ne üye olan Ümit Aktan yine bu dönemlerde Son Havadis gazetesinin spor servisinde çalıştı. TGRT'nin kuruluşunda görev almış ve aynı kanalda maç yayınlarını anlatı. Sonrasında TGRT'de spor ve yarışma programları sundu. Daha sonrasında TGRT'den ayrıldı ve Kanal 6'da 'Haydi Maça' adlı programı sunmaya başladı. Daha sonrasında Haydi Maça'yı Kanal A'da sürdürdü ve 2009'da yayınını bitirdi. Ayrıca 2007-2014 yılları arasında TGRT Haber'de yayımlanan "Futbol Gecesi" adlı programda yorumculuk yaptı. A Spor kanalında Ziraat Türkiye Kupası maçlarının anlatımını yaptı. Tercüman, Yeni Şafak ve Türkiye gazetelerinde spor yazarlığı yaptı.

Kitapları

Futbol Erkek Oyunu

Büyüteç

Spikeriz Diye

ÜMİT AKTAN'IN ÖZEL HAYATI

1991 tarihinde oyuncu Selin Dilmen ile 8 sene evli kaldı. Dilara adında bir kız çocukları var.

2007 yılında Sema Küçükşahin ile evlendi.

ÜMİT AKTAN NEDEN YAŞAMINI YİTİRDİ?

7 Ağustos 2025 tarihinde 76 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm sebebiyle ilgili ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.