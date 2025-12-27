Ümit Besen'den 'Kızı hâkim oldu' haberlerine yanıt!

Sanatçı Ümit Besen, kızı Ezgi Besen hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Ezgi Besen’in Edirne Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne üye hâkim olarak atandığına ilişkin haberlerin sosyal medyada geniş yankı uyandırması üzerine Besen, konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Ümit Besen, Instagram hesabından yaptığı açıklamada söz konusu bilginin yeni olmadığını belirterek, “Sosyal medyada viral olmuş, yeni bir haber değil. Kızım Ezgi, İstanbul Üniversitesi’nden mezun olup bir süre avukatlık yaptı, 8 yıldır da hâkim olarak görev yapıyor. Güzel yorumlar için teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.