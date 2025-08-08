Türk sinemasının usta ismi Münir Özkul’un eşi Umman Özkul, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Peki, Umman Özkul kimdir? Münir Özkul’un eşi Umman Özkul neden öldü?

UMMAN ÖZKUL KİMDİR?

Münir Özkul’un ikinci eşi olan Umman Özkul, 1950 yılında doğdu. İkili, 1986 yılında evlendi. Münir Özkul’un diğer evliliklerinden 3 çocuğu var ancak Umman Özkul ile çocuğu bulunmamakta.

MÜNİR ÖZKUL’UN EŞİ UMMAN ÖZKUL NEDEN ÖLDÜ?

2018 yılında hayatını kaybeden merhum sanatçı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul, uzun süredir savaştığı kanser hastalığına yenik düşerek yaşamını yitirdi.