Umman'da bulundu: 4 bin 500 yıllık! Tunç Çağı'ndan bu yana keşfedilen en büyük yapı...

Umman'ın doğusundaki el-Mudaybi vilayetinde en az 4 bin 500 yıllık bir yapının keşfedildiği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 16:59
Umman'da bulundu: 4 bin 500 yıllık! Tunç Çağı'ndan bu yana keşfedilen en büyük yapı...
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Ülkenin resmi haber ajansı ONA'da yer alan haberde, Sultan Kabus Üniversitesi Arkeoloji Bölümünün, Mudaybi bölgesinde yaptığı kazı çalışmalarında, farklı bir mimariye sahip yerleşim alanı bulunduğu, söz konusu alanda en az 4 bin 500 yıllık bir yapının keşfedildiği belirtildi.

Yapının 550 metrekareden fazla alan üzerinde yer aldığı vurgulanan haberde, "Bu, bölgede Erken Tunç Çağı'ndan bu yana keşfedilen en eski ve en büyük yatay yapıdır." ifadesi kullanıldı.

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