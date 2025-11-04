Yarattığı Otis Abi çizgi karakteriyle tanınan Yılmaz Aslantürk, Umut Sarıkaya’nın tek başına çıkarttığı Naber dergisinden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Umut Sarıkaya kimdir? Umut Sarıkaya kaç yaşında, nereli?

UMUT SARIKAYA KİMDİR?

Naber dergisinin karikatüristi Umut Sarıkaya, 26 Nisan 1980 tarihinde Sivas’ın Divriği ilçesinde doğdu. Liseyi Yeni Levent Lisesi’nde tamamlayan Sarıkaya, bu dönemde Leman dergisinde mizahi karikatürler çizmeye başlayarak kariyerine giriş yaptı.

1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde bitiren Sarıkaya, bu dönemde Ahmet Yılmaz ve Cem Yılmaz’ı örnek alarak Leman dergisinin amatör çizerler köşesinde çizimlerini yayımlamaya başladı. Ancak bu çalışmalar, Kaan Ertem tarafından özgün olmadığı gerekçesiyle eleştirildi. Lisans dönemi boyunca HBR Maymun, Aksak Kurbağa, Soytarı, Solak ve Atom gibi dergilerde de amatör olarak çizimleri yayınlandı. 2001 yılında “Gemi Kökenli Deniz Kirlenmesi” başlıklı bitirme teziyle mezun oldu.

Mezuniyet sonrası kısa dönem askerlik yaptı ve terhisinin ardından Tuzla’da dört ay süreyle gemi mühendisliği çalıştı.

2002 yılında mühendislik mesleğini sevse de sosyal zorunluluklar sebebiyle tamamen karikatüristliğe yönelen Sarıkaya, Kemik dergisinde çeşitli köşeler hazırladı. Sonrasında Penguen dergisinde Bülent Üstün’ün isim babalığını yaptığı ‘’İşimdeyim Gücündeyim’’ köşesi ile ‘’Benim de Söyleyeceklerim Var’’ başlıklı yazılarıyla dikkat çeken Sarıkaya, aynı zamanda eğitimine stanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimine de devam etti.

2007 yılında Penguen’den ayrılan Sarıkaya, bir grup arkadaşıyla birlikte Uykusuz dergisini kurdu ve yüksek lisans eğitimini yarıda bıraktı. 2014 sonlarına doğru Uykusuz’dan ayrılarak karikatüre kısa bir süre ara verdi.

2015 yılında, tek başına hazırladığı üç aylık Naber dergisini yayınladı. Dergi, günümüzde de Sarıkaya tarafından çıkarılmaya devam ediyor.